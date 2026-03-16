Έκανε σεφτέ στο ΝΒΑ ο Πουλακίδας: Η super εμφάνιση του κόντρα στους Καβαλίερς (vid)

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Τζον Πουλακίδα που πέτυχε τους πρώτους του πόντους στο ΝΒΑ στη νίκη των Μάβερικς κόντρα στους Καβαλίερς.

Ο Τζον Πουλακίδας στη δεύτερη εμφάνισή του στο ΝΒΑ με τους Μάβερικς πέτυχε και τους πρώτους του πόντους. Στη νίκη επί των Καβαλίερς στο Κλίβελαντ (120-130), ο ομογενής γκαρντ πάτησε για 15' παρκέ και μέτρησε 10 πόντους (2/2 δίποντα και 2/4 τρίποντα) 3 ριμπάουντ, 1 λάθος και 1 κλέψιμο

Ο αριστερόχειρας άσος, που αποφοίτησε από το Yale έχει υπογράψει two-way συμβόλαιο με την ομάδα του Ντάλας και πλέον αρχίζει να παίρνει τις ευκαιρίες του προκειμένου να καθιερωθεί στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές από την χθεσινή του εμφάνιση: