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Τα αποτελέσματα του NBA: Ο Γιάννης οδήγησε τους Μπακς στη νίκη - Θετικός Πουλακίδας στην έκπληξη των Μάβερικς

Μπάσκετ
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Εφτά αναμετρήσεις περιλάμβανε το... μενού στο NBA, με τους Μπακς να επιστρέφουν στις νίκες, με εκπληκτική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Στα αποτελέσματα που ξεχώρισαν ήταν η μεγάλη εκτός έδρας νίκη των Ντάλας Μάβερικς επί των Κλίβελαντ Καβαλίερς, με τον Τζον Πουλακίδα να σημειώνει 10 πόντους, έχοντας πολύ καλή παρουσία.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Μινεσότα Τίμπεργουλβς 116-103
Κλίβελαντ Καβαλίερς - Ντάλας Μάβερικς 120-130
Μιλγουόκι Μπακς - Ιντιάνα Πέισερς 134-123
Τορόντο Ράπτορς - Ντιτρόιτ Πίστονς 119-108
Φιλαδέλφεια 76ερς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 109-103
Νιου Γιορκ Νικς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 110-107
Σακραμέντο Κινγκς - Γιούτα Τζαζ 116-111

Τα αποτελέσματα του NBA: Ο Γιάννης οδήγησε τους Μπακς στη νίκη - Θετικός Πουλακίδας στην έκπληξη των Μάβερικς