Τα αποτελέσματα του NBA: Ο Γιάννης οδήγησε τους Μπακς στη νίκη - Θετικός Πουλακίδας στην έκπληξη των Μάβερικς

Στα αποτελέσματα που ξεχώρισαν ήταν η μεγάλη εκτός έδρας νίκη των Ντάλας Μάβερικς επί των Κλίβελαντ Καβαλίερς, με τον Τζον Πουλακίδα να σημειώνει 10 πόντους, έχοντας πολύ καλή παρουσία.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Μινεσότα Τίμπεργουλβς 116-103
Κλίβελαντ Καβαλίερς - Ντάλας Μάβερικς 120-130
Μιλγουόκι Μπακς - Ιντιάνα Πέισερς 134-123
Τορόντο Ράπτορς - Ντιτρόιτ Πίστονς 119-108
Φιλαδέλφεια 76ερς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 109-103
Νιου Γιορκ Νικς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 110-107
Σακραμέντο Κινγκς - Γιούτα Τζαζ 116-111