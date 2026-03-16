Οι Νικς αγχώθηκαν κόντρα στους Ουόριορς - Ντεμπούτο για Γιούρτσεβεν

Οι Νιου Γιορκ Νικς αντιμετώπισαν μεγάλη δυσκολία απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, επικρατώντας με το οριακό 110-107.

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την φανέλα των Ουόριορς, με τον πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού σε 13 λεπτά συμμετοχής να έχει 4 ριμπάουντ.

Στο αγωνιστικό σκέλος, οι Ουόριορς έπιασαν στον «ύπνο» του Νικς και έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 21-35, ωστόσο στη συνέχεια οι Νεοϋορκέζοι ανέβασαν την απόδοσή τους.

Οι Νικς κατάφεραν να φέρουν το παιχνίδι στα μέτρα τους, όμως οι Ουόριορς δεν... παραδόθηκαν εύκολα, αγχώνοντας αρκετά τους γηπεδούχους μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.

Ο Tζέιλεν Μπράνσον με 30 πόντους και 9 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Νικς, με τον Μπράντιν Ποτζιέμσκι να ξεχωρίζει για τους Ουόριορς με 25 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

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