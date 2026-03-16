Οι Σίξερς νίκησαν του Μπλέιζερς και μένουν «ζωντανοί» για τα playoffs

Οι Φιλαδέλφεια 76ερς έκαμψαν την αντίσταση των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, επικρατώντας με 109-103 και συνεχίζουν την μάχη εισόδου στα playoffs.

Οι γηπεδούχοι αντιμετώπισαν μεγάλη δυσκολία απέναντι στους μαχητικούς Μπλέιζερς και ίδρωσαν αρκετά για να φτάσουν στη νίκη, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κουέντιν Γκράιμς.

Ο 25χρονος γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 κλεψίματα, με τον Ντένι Αβντίγια να ξεχωρίζει για τους Μπλέιζερς με 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Με αυτή τη νίκη οι Σίξερς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 37-31 και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην 8η θέση όμως απέχουν μια νίκη από την έκτη, που δίνει το απευθείας εισιτήριο για τα playoffs.

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