Με τρομερό Γιάννη οι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν συγκλονιστικός και οδήγησε τα «Ελάφια» στη νίκη επί των Ιντιάνα Πέισερς με 134-123, βάζοντας τέλος στο σερί ηττών.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους, 14 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε μόλις 23 λεπτά συμμετοχής, έχοντας 11/22 δίποντα και 9/13 βολές, σε μια κυριαρχική εμφάνιση.

Το ματς

Οι Μπακς δεν μπήκαν καθόλου καλά στην αναμέτρηση και έδωσαν το δικαίωμα στους Πέισερς, να προηγηθούν με 26-34 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως με επί μέρους 36-31 στην δεύτερη περίοδο μείωσαν στο τρίποντο στο φινάλε του ημιχρόνου (62-65).

Στο δεύτερο μέρος οι Μπακς, ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κυριαρχεί κάτω από τα καλάθια, έφτασαν στην ανατροπή, πήραν το ματς και έβαλαν τέλος σε ένα σερί τεσσάρων ηττών.

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