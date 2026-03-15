Βαριά ήττα του Ερυθρού Αστέρα από την Ντουμπάι πριν τον Παναθηναϊκό

Η Ντουμπάι έκανε… πάρτι στην Αδριατική Λίγκα κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα (114-91), ο οποίος την Παρασκευή δοκιμάζεται στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό για την 32η αγωνιστική της Euroleague (20/3, 21:15).

Έτσι, η Ντουμπάι επανήλθε στις νίκες στην Αδριατική Λίγκα, ανεβαίνοντας στο 16-2 και συνεχίζει να καταδιώκει την πρωτοπόρο Παρτιζάν (18-1). Αντίθετα, ο Ερυθρός Αστέρας, που βρέθηκε να χάνει με 63-43 στο πρώτο ημίχρονο, έπεσε στο 14-4 και στην 4η θέση του πρωταθλήματος.

Για τον Ερυθρό Αστέρα, που έπαιξε χωρίς τους Νίκολα Κάλινιτς και Ζοέλ Μπόλομπόι, ξεχώρισε ο Στέφαν Μιλιένοβιτς με 18 πόντους και ακολούθησαν ο Τζάρεντ Μπάτλερ με 17 πόντους και ο Τζόρνταν Νουόρα με 13 πόντους. Πάντως ο Σάσα Ομπράντοβιτς μοίρασε το χρόνο συμμετοχής στους παίκτες του, ενώ δεν αγωνίστηκε ο Γιάγκο Ντος Σάντος.

Για την Ντουμπάι πρώτος σκόρερ ήταν ο Ντουέιν Μπέικον με 21 πόντους και ακολούθησαν ο Ντζάναν Μούσα και Μφιόντου Καμπενγκέλε με 18 και 15 πόντους αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 37-25, 63-43, 90-67, 114-91