Τουρκία: Η Εφές το γύρισε με την Μπεσίκτας και η Φενέρ ξέφυγε στην κορυφή

Με ανατροπή από το -11 η Αναντολού Εφές κέρδισε την Μπεσίκτας με 89-80 κι έτσι η Φενέρμπαχτσε ξεμάκρυνε με δύο νίκες απόσταση στην κορυφή του τουρκικού πρωταθλήματος.

Παρότι βρέθηκε να χάνει με 37-48 στην αρχή της τρίτης περιόδου (37-48) η Εφές το γύρισε και επικράτησε της Μπεσίκτας, βάζοντας στοπ στο δικό της νικηφόρο σερί πέντε αγώνων στην τουρκική λίγκα. Έτσι, η Εφές ανέβηκε στο 14-8 και στην 6η θέση, η Μπεσίκτας έμεινε 2η με ρεκόρ 18-4 και παράλληλα η Φενέρ βρίσκεται πλέον πρώτη με ρεκόρ 20-2.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Πι Τζέι Ντόζιερ με 18 πόντους και ακολούθησαν από κοντά ο Κάι Τζόουνς με 14 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Σέιμπεν Λι είχε 13 πόντους και 5 ασίστ. Για την Μπεσίκτας ξεχώρισαν ο Άντε Ζίζιτς με 20 πόντους και ο Άντονι Μπράουν με 19 πόντους και 5/7 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 20-22, 37-45, 66-63, 89-80