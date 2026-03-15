Lakers' Corner: Νίκη… τίτλου με ηρωισμούς από Ντόνστιτς, Ριβς και Λεμπρόν

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πήραν ακόμα μία μεγάλη νίκη (127-125 τους Ντένβερ Νάγκετς), συνέχισαν το θετικό τους σερί και δείχνουν πως έχουν βρει τα πατήματά τους.

Οι Λος Άντζελες Λέιεκρς αναμετρήθηκαν με τους Ντένβερ Νάγκετς σε ένα πραγματικό… θρίλερ. Ο Όστιν Ριβς κατάφερε να πάρει το ριμπάουντ μετά τη δική του χαμένη βολή και να στείλει το ματς στην παράταση, διαμορφώνοντας το τελικό 118-118 της κανονικής διάρκειας.

Στην παράταση, οι «Λιμνάνθρωποι» είδαν τον Λούκα Ντόντσιτς να παίρνει από το ίδιο σημείο σουτ στα 0,5” και να σκοράρει για το τελικό 125-127. Μάλιστα, στο τέλος έκανε και μπλοκ στον Χάρνταγουεϊ για να «κλειδώσει» τη νίκη. Πλέον, οι Λέικερς είναι τρίτοι στην δυτική περιφέρεια με 42 νίκες και 25 ήττες.

Τα buzzer-beater των Ριβς και Ντόντσιτς και η… αυτοθυσία του Λεμπρόν

Τρεις ήταν οι μεγάλες στιγμές που ξεχώρισαν από το ματς. Φυσικά, οι δύο από αυτές είναι τα μεγάλα buzzer-beater των Όστιν Ριβς και Λούκα Ντόντσιτς.

Το πρώτο ήρθε στην κανονική διάρκεια, με τον Αμερικανό να αστοχεί επίτηδες στην δεύτερη βολή που είχε στα 5”, να παίρνει το ριμπάουντ και να σκοράρει για να στείλει το ματς στην παράταση (118-118).

Στον έξτρα χρόνο, ο «Luka Magic»… μιμήθηκε τον συμπαίκτη του και από το ίδιο σημείο περίπου πέτυχε ένα δύσκολο καλάθι σε… νεκρό χρόνο και έκανε και μπλοκ στον Χάρνταγουεϊ στο φινάλε.

Όμως, ο Λεμπρόν Τζέιμς ήταν αυτός που κέρδισε τον θαυμασμό όλων με την κίνησή του. Πιο συγκεκριμένα, με λιγότερο από ένα λεπτό να απομένει στην τέταρτη περίοδο και με το σκορ στο 111-112, ο «Βασιλιάς» βούτηξε στο παρκέ και πήρε ένα κρίσιμο ριμπάουντ. Μπορεί στην συνέχεια να έχασε το jump ball αλλά έδειξε πως ακόμα και στα 41 του χρόνια ζωής θα κάνει πάντα ό,τι χρειάζεται για να βοηθήσει την ομάδα του να κερδίσει.

Μάλιστα, δεν μπορούσε ο Τζέι Τζέι Ρέντικ να μην σχολιάσει αυτή την εντυπωσιακή κίνηση του παίκτη του.

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»

Λεμπρόν Τζέιμς: 17 πόντοι (7/13 σουτ, 1/3 τρίποντα, 2/3 βολές), 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 5 λάθη σε 40:13.

LeBron James vs Nuggets:

17PTS

6REB

5AST

2STL pic.twitter.com/E3Nft38lVg — Laker Performances (@LALPerformance) March 15, 2026

Μάρκους Σμαρτ: 21 πόντοι (8/15 σουτ, 5/12 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 5 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 35:18.

Marcus Smart vs Nuggets:

21PTS

3REB

2AST

5STL&1BLK

70TS%

+16 pic.twitter.com/OEoZXxFIay — Laker Performances (@LALPerformance) March 15, 2026

ΝτεΆντρε Έιτον: 9 πόντοι (4/6 σουτ, 1/4 βολές), 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 μπλοκ και 2 λάθη σε 27:04.

Όστιν Ριβς: 32 πόντοι (12/21 σουτ, 3/8 τρίποντα, 5/6 βολές), 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 2 λάθη σε 45:31.

Austin Reaves vs Nuggets:

- 32 Points

- 7 Rebounds

- 6 Assists

- 67 TS% pic.twitter.com/dPZJY2ORb4 — Laker Performances (@LALPerformance) March 15, 2026

Λούκα Ντόντσιτς: 30 πόντοι (10/26 σουτ, 4/14 τρίποντα, 6/9 βολές), 11 ριμπάουντ, 13 ασίστ, 1 κλέψιμο, 3 μπλοκ και 6 λάθη σε 43:01.

Luka Doncic vs Nuggets:

- 30 Points

- 13 Assists

- 11 Rebounds

- 4 Stocks pic.twitter.com/650ei18KBX — Laker Performances (@LALPerformance) March 15, 2026

Ρούι Χατσιμούρα: 6 πόντοι (3/6 σουτ, 0/3 τρίποντα) και 4 ριμπάουντ σε 25:24.

Λουκ Κενάρντ: 3 πόντοι (1/2 σουτ, 1/2 τρίποντα), 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 16:00.

Τζάκσον Χέιζ: 5 πόντοι (1/2 σουτ, 3/4 βολές), 4 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 20:50.

Τζέικ ΛαΡάβια: 4 πόντοι (2/2 σουτ), 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 11:39.

Κόμπε Μπάφκιν: DNP.

Μπρόνι Τζέιμς: DNP.

Ντάλτον Κνεκτ: DNP.

Αντού Τιέρο: DNP.

Ντριού Τίμι: DNP.

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: DNP.

Σύνολο: 127 πόντοι (48/93 σουτ - 51,6%, 14/42 τρίποντα - 33,3%, 17/26 βολές - 65,4%), 46 ριμπάουντ, 31 ασίστ, 10 κλεψίματα, 6 μπλοκ και 16 λάθη.

Εκτός ήταν οι: Μαξ Κλέμπερ, Νικ Σμιθ Τζούνιορ και Κρις Μάνιον.

Τα δύσκολα συνεχίζονται τώρα για τους Λέικερς, οι οποίοι έχουν μπροστά τους έξι σερί εκτός έδρας ματς, με τα δύο πρώτα να είναι απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς (17/3, 03:30 και 19/3, 03:30).