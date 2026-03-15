Σάκοτα: «Δείξαμε δύο πρόσωπα, αυτή είναι η διαφορά με τις ομάδες της Euroleague»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στα δύο διαφορετικά πρόσωπα που έδειξε η ΑΕΚ στο ματς με τον Παναθηναϊκό, χάνοντας επαφή με το σκορ στο δεύτερο μέρος.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο προπονητής της ΑΕΚ σημείωσε…

Για το ότι δεν είχε διάρκεια η ΑΕΚ σε όλο το παιχνίδι: «Δεν έχουμε αρκετούς παίκτες για να παίζουμε έτσι σε όλο το παιχνίδι. Έπαιξε πιεστική άμυνα ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο και όταν είδαμε ότι δεν γυρίζει το παιχνίδι, δώσαμε χρόνο και σε άλλους παίκτες.

Δείξαμε δύο πρόσωπα, ένα που ήμασταν ομάδα και ένα άλλο που κάναμε λάθη. Το μυαλό χαλάει καμιά φορά όταν ανοίγει το σκορ, αυτή είναι η διαφορά με τις ομάδες της Euroleague.

Για το ματς με την Άλμπα Βερολίνου την Τετάρτη για το BCL: «Εχουμε στόχο να είμαστε πρώτοι στον όμιλο. Θα το παλέψουμε και ελπίζω να έχουμε μαζί μας τον Μπράουν, που είναι πολύ καλός στα ριμπάουντ».