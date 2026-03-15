Ναν: «Χρειαζόμαστε ακόμα καλύτερη χημεία»

Ο Κέντρικ Ναν ήταν ο κορυφαίος στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της ΑΕΚ (103-78) και στις δηλώσεις του στάθηκε στο τι πρέπει να αλλάξει η ομάδα του για να εμφανιστεί ακόμα καλύτεροι στη συνέχεια τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωλίγκα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος σταμάτησε στους 28 πόντους, ανέφερε…

Για το κακό ξεκίνημα στο ματς: «Θέλαμε να μείνουμε ενωμένοι και στην ίδια σελίδα. Όταν παίξαμε καλά στην άμυνα κλειδώσαμε το παιχνίδι και πήραμε τη νίκη.

Για τις συνήθως άσχημες εκκινήσεις στα παιχνίδια: «Δε θέλω να βρω δικαιολογίες, αλλά έτσι ξεκινάμε τα παιχνίδια πολλές φορές φέτος. Προσπαθούμε να το αλλάξουμε, όλοι στα αποδυτήρια θέλουν τη νίκη και θέλουν το καλύτερο. Πρέπει να διορθώσουμε κάποιες λεπτομέρειες. Όμως στο τέλος της ημέρας κερδίσαμε το παιχνίδι και αυτό κρατάμε».

Για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα την Παρασκευή και τη συνέχεια: «Νιώθουμε κουρασμένοι, αλλά θα δούμε αυτό το ματς και θα είμαστε έτοιμοι. Έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα και χρειαζόμαστε ακόμα καλύτερη χημεία. Εχουμε σπουδαίο ρόστερ, είμαι ανταγωνιστής, μου αρέσουν οι νίκες, μισώ να χάνω και θέλουμε να κοιτάξουμε μπροστά».