Πανόραμα GBL: Επέστρεψε στις νίκες ο Παναθηναϊκός, κράτησε το αήττητο ο Ολυμπιακός

Ο Κολοσσός πέτυχε νίκη-ανάσα επί του Ηρακλή στην προσπάθειά του να παραμείνει στην κατηγορία, ενώ στα επιτυχημένα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα επέστρεψε ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» μετά από δύο σερί ήττες απέναντι σε Κολοσσό και Ηρακλή, κέρδισαν την ΑΕΚ κλειδώνοντας τη 2η θέση στην κανονική περίοδο.
Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός διατήρησε το αήττητό του στην GBL περνώντας νικηφόρα και από την έδρα του Πανιωνίου σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι.
Η 21η αγωνιστική
Σάββατο 14/3
Μύκονος -Προμηθέας 89-99
Μαρούσι - Περιστέρι 61-84
ΠΑΟΚ - Άρης ΑΝΑΒΟΛΗ
Κυριακή 15/3
Κολοσσός - Ηρακλής 98-85
Πανιώνιος - Ολυμπιακός 71-79
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 103-78
Η βαθμολογία (Ν-Η)
- Ολυμπιακός 40 (20-0)
- Παναθηναϊκός 36 (16-4)
- ΑΕΚ 33 (14-5)
- Περιστέρι 29 (10-9)
- ΠΑΟΚ 28 (11-6)
- Άρης 27 (10-7)
- Ηρακλής 27 (8-11)
- Προμηθέας 26 (7-12)
- Μύκονος 26 (7-12)
- Κολοσσός 25 (6-13)
- Πανιώνιος 24 (5-14)
- Καρδίτσα 24 (5-14)
- Μαρούσι 24 (4-16)
Η επόμενη αγωνιστική (22η)
Σάββατο 21/3
Προμηθέας - Κολοσσός (16:00)
Άρης - Καρδίτσα (16:30)
Μαρούσι - Μύκονος (18:15)
Περιστέρι - ΠΑΟΚ (18:15)
Κυριακή 22/3
ΑΕΚ - Ηρακλής (13:00)
Πανιώνιος - Παναθηναϊκός (16:00)