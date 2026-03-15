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Πανόραμα GBL: Επέστρεψε στις νίκες ο Παναθηναϊκός, κράτησε το αήττητο ο Ολυμπιακός

Μπάσκετ
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Με τρία παιχνίδια συνεχίστηκε η 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL με τους Παναθηναϊκό και Κολοσσό να προστατεύουν τις έδρες τους, ενώ ο Ολυμπιακός διατήρησε το αήττητό του.

Ο Κολοσσός πέτυχε νίκη-ανάσα επί του Ηρακλή στην προσπάθειά του να παραμείνει στην κατηγορία, ενώ στα επιτυχημένα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα επέστρεψε ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» μετά από δύο σερί ήττες απέναντι σε Κολοσσό και Ηρακλή, κέρδισαν την ΑΕΚ κλειδώνοντας τη 2η θέση στην κανονική περίοδο. 

Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός διατήρησε το αήττητό του στην GBL περνώντας νικηφόρα και από την έδρα του Πανιωνίου σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι.

Η 21η αγωνιστική 

Σάββατο 14/3
Μύκονος -Προμηθέας 89-99
Μαρούσι - Περιστέρι 61-84
ΠΑΟΚ - Άρης ΑΝΑΒΟΛΗ

Κυριακή 15/3
Κολοσσός - Ηρακλής 98-85
Πανιώνιος - Ολυμπιακός 71-79
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 103-78

Η βαθμολογία (Ν-Η)

  1. Ολυμπιακός 40 (20-0)
  2. Παναθηναϊκός 36 (16-4)
  3. ΑΕΚ 33 (14-5)
  4. Περιστέρι 29 (10-9)
  5. ΠΑΟΚ 28 (11-6)
  6. Άρης 27 (10-7)
  7. Ηρακλής 27 (8-11)
  8. Προμηθέας 26 (7-12)
  9. Μύκονος 26 (7-12)
  10. Κολοσσός 25 (6-13)
  11. Πανιώνιος 24 (5-14)
  12. Καρδίτσα 24 (5-14)
  13. Μαρούσι 24 (4-16)

Η επόμενη αγωνιστική (22η)

Σάββατο 21/3
Προμηθέας - Κολοσσός (16:00)
Άρης - Καρδίτσα (16:30)
Μαρούσι - Μύκονος (18:15)
Περιστέρι - ΠΑΟΚ (18:15)

Κυριακή 22/3
ΑΕΚ - Ηρακλής (13:00)
Πανιώνιος - Παναθηναϊκός (16:00)

Πανόραμα GBL: Επέστρεψε στις νίκες ο Παναθηναϊκός, κράτησε το αήττητο ο Ολυμπιακός