Πανόραμα GBL: Επέστρεψε στις νίκες ο Παναθηναϊκός, κράτησε το αήττητο ο Ολυμπιακός

Με τρία παιχνίδια συνεχίστηκε η 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL με τους Παναθηναϊκό και Κολοσσό να προστατεύουν τις έδρες τους, ενώ ο Ολυμπιακός διατήρησε το αήττητό του.

Ο Κολοσσός πέτυχε νίκη-ανάσα επί του Ηρακλή στην προσπάθειά του να παραμείνει στην κατηγορία, ενώ στα επιτυχημένα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα επέστρεψε ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» μετά από δύο σερί ήττες απέναντι σε Κολοσσό και Ηρακλή, κέρδισαν την ΑΕΚ κλειδώνοντας τη 2η θέση στην κανονική περίοδο.

Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός διατήρησε το αήττητό του στην GBL περνώντας νικηφόρα και από την έδρα του Πανιωνίου σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι.

Η 21η αγωνιστική

Σάββατο 14/3

Μύκονος -Προμηθέας 89-99

Μαρούσι - Περιστέρι 61-84

ΠΑΟΚ - Άρης ΑΝΑΒΟΛΗ

Κυριακή 15/3

Κολοσσός - Ηρακλής 98-85

Πανιώνιος - Ολυμπιακός 71-79

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 103-78

Η βαθμολογία (Ν-Η)

Ολυμπιακός 40 (20-0) Παναθηναϊκός 36 (16-4) ΑΕΚ 33 (14-5) Περιστέρι 29 (10-9) ΠΑΟΚ 28 (11-6) Άρης 27 (10-7) Ηρακλής 27 (8-11) Προμηθέας 26 (7-12) Μύκονος 26 (7-12) Κολοσσός 25 (6-13) Πανιώνιος 24 (5-14) Καρδίτσα 24 (5-14) Μαρούσι 24 (4-16)

Η επόμενη αγωνιστική (22η)

Σάββατο 21/3

Προμηθέας - Κολοσσός (16:00)

Άρης - Καρδίτσα (16:30)

Μαρούσι - Μύκονος (18:15)

Περιστέρι - ΠΑΟΚ (18:15)

Κυριακή 22/3

ΑΕΚ - Ηρακλής (13:00)

Πανιώνιος - Παναθηναϊκός (16:00)