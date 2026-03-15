Λυκογιάννης: «Το παιχνίδι μας δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης της ανωτερότητάς μας»

Ο Κολοσσός επικράτησε του Ηρακλή (98-85) και στις δηλώσεις του ο Άρης Λυκογιάννης έκρινε δίκαιη τη νίκη της ομάδας του, που πήρε σημαντική βαθμολογική ανάσα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο προπονητής του Κολοσσού:

«Να ξεκινήσω, δίνοντας συγχαρητήρια στους παίκτες, για τη σημερινή εμφάνιση και τη νίκη. Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο αγωνιστήκαμε δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης της ανωτερότητάς μας. 40 λεπτά ελέγξαμε απόλυτα τον ρυθμό, κάναμε ένα εξαιρετικό επιθετικό παιχνίδι, διαβάζοντας οτιδήποτε μας έδωσε η άμυνα του Ηρακλή.

Αμυντικά είχαμε καλές και κακές στιγμές, αλλά γενικά θεωρώ ότι κερδίσαμε δίκαια, ελέγχοντας το παιχνίδι για 40 λεπτά. Να ξεκουραστούμε λίγο τη σημερινή και την αυριανή μέρα και να συγκεντρωθούμε για το επόμενο απαιτητικό παιχνίδι εναντίον του Προμηθέα γιατί έχει ακόμη πέντε αγωνιστικές και πρέπει να βρούμε κι άλλες νίκες».

Για την αμυντική τακτική: «Είχαμε πει κάποια πράγματα όσον αφορά συγκεκριμένους παίκτες. Δηλαδή, είχαμε διαλέξει κάποια πράγματα για συγκεκριμένους παίκτες. Κάποιους να βγούμε πιο επιθετικά και κάποιους να τους ρισκάρουμε. Νομίζω σε γενικές γραμμές ήμασταν αυτοί που έπρεπε, παρότι τα γκαρντ του Ηρακλή μετά το κακό ξεκίνημα που έκαναν, βρήκαν σύνδεση με το καλάθι, βάζοντας μακρινά και δύσκολα σουτ. Δεν χάσαμε τη συγκέντρωσή μας και ήμασταν αυτοί που έπρεπε, κυρίως στο επιθετικό κομμάτι. Ήμασταν με υπομονή, διαβάσαμε σωστά και πήραμε καλές αποφάσεις».