Βεζένκοφ: « Το θέμα δεν είναι η νίκη και η ήττα, είναι μέχρι πότε θα χάνονται αθώες ψυχές»

Ο Σάσα Βεζένκοφ μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ μετά το τέλος του παιχνιδιού απέναντι στον Πανιώνιο και δεν στάθηκε στην νίκη αλλά στα τραγικά συμβάντα που συμβαίνουν εξωαγωνιστικά για το «χρώμα μιας φανέλας».

Ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη στην Γλυφάδα έναντι του Πανιωνίου με 79-71 και στις δηλώσεις του μετά το τέλος του ματς, μίλησε για την επιστροφή του στα παρκέ, το παιχνίδι που ακολουθεί με την Φενέρ αλλά και φυσικά το παιχνίδι κόντρα στον Πανιώνιο.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ:

«Αυτά που γίνονται στην Ελλάδα είναι στενάχωρα και οφείλουμε να τα λέμε, ο καθένας από το πόστο που είναι, γιατί μέχρι πότε θα σκοτώνονται αθώες ψυχές γιατί θα αποφασίζει ο άλλος ότι δεν του αρέσει η φανέλα που φοράει, ότι δεν του αρέσει η ομάδα που υποστηρίζουμε, μετά ερχόμαστε στα γήπεδα, όλοι λέμε να είναι ο τελευταίος, βάζουμε πανό, τηρούμε ενός λεπτού σιγή και μετά γιατί; Το ζήσαμε πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, μία μάνα περιμένει να γυρίσει το παιδί της και δεν γυρνάει, μία μάνα χάνει το παιδί της, μία μάνα χάνει το παιδί της γιατί έκανε αυτό το πράγμα. Ζούμε στην ωραιότερη χώρα του κόσμου, και το λέω. μέχρι πότε θα είναι πρόβλημα το τι φανέλα φοράει ο καθένας, το τι υποστηρίζει ο καθένας, το πού μπορεί να περπατήσει, το τι μπορεί να πει.

Όλοι έχουμε ευθύνη, ο καθένας από το πόστο του, να προστατέψουμε τον αθλητισμό, γιατί ο αθλητισμός είναι για αυτά τα παιδιά που βλέπεις εδώ. Είναι για να ενώνει, να γεμίζει τα στάδια και να περνάμε καλά. Το αποτέλεσμα, ένας θα κερδίσει, ένας θα χάσει, ένας την μια χρονιά θα είναι καλά, δεν μπορεί να κερδίζουν όλοι. Το θέμα δεν είναι η νίκη και η ήττα, είναι μέχρι πότε θα χάνονται αθώες ψυχές, παιδιά, στον βωμό του τι ομάδα υποστηρίζουμε; Δεν ξέρω ποιος πρέπει να επέμβει, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, δεν είμαι αρμόδιος. Ένιωθα ότι πρέπει να το πω. Παίζουμε μπάσκετ για τον κόσμο, θέλουμε τα γεμάτα γήπεδα, θέλουμε τον δικό μας κόσμο, τον άλλον ομάδων να γεμίζουν το γήπεδο. Πραγματικά, είναι κρίμα, άδικο και ο καθένας πρέπει να αναλογιστεί τις ευθύνες του. Μέχρι πότε; Είμαστε στο 2026 και αυτό γίνεται εδώ και 40 χρόνια από ότι ξέρω. Κάπου πρέπει να σταματήσει. Ήθελα να το πω. Είναι κρίμα και είναι άδικο».

Για την επιστροφή του:

«Ήταν δύσκολες αυτές τις εβδομάδες, γιατί η μέση είναι ένας τραυματισμός που δεν τον ελέγχεις, την μία μέρα είσαι καλά, την άλλη σε πάει πίσω. Θέλω να ευχαριστήσω όλο το σταφ που έχουμε στον Ολυμπιακό, ήρωες που δεν είναι στην πρώτη γραμμή αλλά δουλεύουν μέρα νύχτα για να μας ετοιμάζουν, να είναι πάντα εκεί για εμάς. Ένιωσα καλά, όχι στο 100%. Ξέρουμε ότι η συνέχεια είναι δύσκολη. Θέλει δουλειά και υπομονή. Σημαντικό το ότι σήμερα μετά από καιρό έπαιξα». Για τον Ουόκαπ: «Του Τόμας είναι πιο χρόνιο και μεγάλο το πρόβλημα. Το είχε και πέρσι. Ο καθένας κάνει τον δικό του αγώνα να είναι έτοιμος, γιατί μένουν ακόμα δύο μήνες. Να τελειώσουμε την regular season στην Ευρωλίγκα και να ετοιμαστούμε για τα play-offs».

Για το ματς με την Φενερμπαχτσέ:

«Παίζουμε με μία ομάδα που παίζει πολύ physical, σε κατεβάζει στον ρυθμό της με μπασκετικό ξύλο. Διαβάζουν καλά το ματς. Αν δεν είσαι πνευματικά έτοιμος στο 100% δεν μπορείς να κερδίσεις την Φενέρ. Είμαστε έτοιμοι, θέλουμε τον κόσμο στον πλευρό μας. Όσοι είμαστε εκεί θα δώσουμε το 100%». Για το ματς με τον Πανιώνιο: «Ο Πανιώνιος με τον νέο προπονητή έχει δείξει καλά σημάδια, έχει πάρει σπουδαίες νίκες. Ξέραμε και εμείς ότι μετά από διπλή εβδομάδα, και το μυαλό είναι κάπου αλλού, λίγο η κόπωση από τα ταξίδια. Δεν το λέω ως δικαιολογία. Ένα μπράβο σε αυτές τις ομάδες. Παλεύουν αυτές οι ομάδες. Ο Ηρακλής, το Περιστέρι, οι δύο της Θεσσαλονίκης, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ. Όλοι θέλουν να κερδίσουν και αυτό κάνει το προϊόν καλύτερο». Για το πρόγραμμα του ευρωπαϊκού μπάσκετ: «Είναι δύσκολο αλλά αυτό μας αρέσει να κάνουμε, αυτό κάνουμε. Δεν γκρινιάζουμε. Όταν ήταν πιο λίγα τα παιχνίδια γκρινιάζαμε γιατί δεν είχαμε περισσότερα. Για αυτό και οι ομάδες έχουν πιο πολλά παιδιά, είναι όλοι αθλητές υψηλού επιπέδου. Εμένα μου αρέσουν τα παιχνίδια. Για τους προπονητές δεν είναι το πιο ευχάριστο, αλλά είναι η δουλειά μας και πρέπει να την κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται».

Για τις επιστροφές: «Όταν είμαστε όλοι υγιείς είναι ένα θέμα για τον προπονητή γιατί κάποιος παίκτης δεν θα παίξει, άλλος θα παίξει. Είναι δύσκολο όταν έχεις τόσους πολλούς παίκτες. Όλοι θέλουν το καλό της ομάδας και προπονούνται στο 100%. Όποιος είναι έτοιμος κάθε βράδυ, θα παίξει».