Μάρκοβιτς: «Δεν εκμεταλλευτήκαμε το μομέντουμ στα τελευταία λεπτά»

Μετά την ήττα του Πανιωνίου από τον Ολυμπιακό, ο Νέναντ Μάρκοβιτς τόνισε πως η ομάδα του δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ που είχε στα τελευταία λεπτά του ματς.

Μετά το… επεισοδιακό ματς ανάμεσα στον Πανιώνιο και τον Ολυμπιακό, ο Νέναντ Μάρκοβιτς στις δηλώσεις του στάθηκε στην προσπάθεια των παικτών του αλλά και στα σημαντικά λάθη που έκαναν.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην ΕΡΤ:

«Προσπαθήσαμε σκληρά, χάσαμε ελεύθερα σουτ, επιτρέψαμε εύκολα καλάθια. Όταν παίζεις με ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, ακόμα και όταν δεν είναι στο 100%, πρέπει να κάνεις λίγα λάθη για να κερδίσεις. Είχαμε μομέντουμ στα τελευταία πέντε λεπτά και δεν τον εκμεταλλευτήκαμε. Δεν μπορώ να πω κάτι για τους παίκτες μου.

Είμαι ικανοποιημένος με την προσπάθεια αλλά κάναμε πολλά λάθη».