Μπαρτζώκας: «Ακόμα και στα court είναι άνθρωποι που δεν σέβονται τίποτα, κάθε χρόνο τα ίδια γίνονται εδώ»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Πανιώνιο, μίλησε για τα όσα έγιναν και τόνισε πως το πρόβλημα δεν είναι της ομάδας του, καθώς τα ίδια γίνονται κάθε χρόνο όταν παίζουν εκεί οι «ερυθρόλευκοι».

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ:

«Έχουμε παίξει πολλά συνεχόμενα ματς και παίζουμε Τρίτη-Πέμπτη. Είμαστε τέσσερις νίκες μπροστά από τον Παναθηναϊκό, δεν διακυβεύεται κάτι και το κίνητρο είναι πάντα σημαντικό. Οπότε θεωρήσαμε ότι έπρεπε να βάλουμε τον Ουόκαπ και τον Βεζένκοφ που δεν είχαν κάνει καμία ομαδική προπόνηση, τον Μόρις που δεν είχε κάνει και να πάρουν χρόνο σήμερα εδώ. Σημαντικό το ότι κερδίσαμε.

Όσο χαλαρός και αν είμαι ερχόμαστε κάθε Κυριακή μεσημέρι κάθε χρόνο στο γήπεδο του Πανιωνίου, μας βρίζουν με τον χειρότερο τρόπο πάνω από το κεφάλι μας, θεωρούμε ότι εκτονώνονται πάρα πολύ ωραία. Γίνεται κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα και μετά μας λένε ηρεμήστε, δεν τρέχει τίποτα. Είναι ένα γεγονός που κάποιους πρέπει να απασχολήσει.

Τι σχόλιο να κάνω για το επεισόδιο του Φουρνιέ; Ακόμα και στο court seats είναι άνθρωποι που δεν σέβονται τίποτα, αυτό λέω. Δεν είναι δικό μας πρόβλημα, γιατί κάθε χρόνο γίνεται το ίδιο. Είτε ο Πανιώνιος κινδυνεύει, είτε διεκδικεί. Όταν ήμουν στον Πανιώνιο την πρώτη χρονιά σωθήκαμε και την δεύτερη βγήκαμε τρίτοι. Έφυγα αφήνοντας μισθούς στον Πανιώνιο. Και σε ανταπόδωσει είναι αυτό που ακούμε όλοι. Αυτή είναι η ελληνική κοινωνία και το ελληνικό μπάσκετ».