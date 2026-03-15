Χωρίς Χουάντσο - Σορτς και 11άδα ο Παναθηναϊκός, εκτός ο Μπράουν για την ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί κόντρα στην ΑΕΚ χωρίς του Χουάντσο και Σορτς. Με 11 παίκτες στην αποστολή το «τριφύλλι». Εκτός για την Ένωση ο Μπράουν.

Ο Εργκίν Αταμάν άφησε εκτός τον Ισπανό άσο, που αντιμετωπίζει μικρό πρόβλημα τραυματισμού, και τον Αμερικανό γκαρντ, με τον Σορτς να μην έχει κάτι και να είναι απόφαση του Τούρκου τεχνικού.

Φυσικά εκτός είναι και οι Ματίας Λεσόρ και Μάριους Γκριγκόνις, που δεν είναι δηλωμένοι στην Stoiximan Greek Basketball League, κάτι που αναμένεται να συμβεί για τον Γάλλο σέντερ στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Με 11 παίκτες οι «πράσινοι», αφού εκτός είναι και πάλι ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Από την πλευρά της ΑΕΚ, στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα δεν είναι ο Γκρεγκ Μπράουν, που προφυλάσσεται για το παιχνίδι με την Άλμπα Βερολίνου.

Αναλυτικά οι 12άδες των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Χέις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Μήτογλου

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι, Σκορδίλης, Κατσίβελης, Φλιώνης, Φέιζελ, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας, Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος