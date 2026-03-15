Εκτός 6αδας Σορτς και Χουάντσο!

Έκπληξη από τον Αταμάν που αφήνει εκτός 6αδας στο σημερινό ματς τον ξεκούραστο Σορτς. Εκτός και ο Χουάντσο που αντιμετωπίζει όμως ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού συνηθίζει να δίνει ευκαιρίες στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος σε όσους δεν αγωνίζονται πολύ στην Ευρωλίγκα. Ωστόσο αυτή τη φορά επιλέγει να αφήσει εκτός 6αδας κόντρα στην ΑΕΚ (16:00) τον Σορτς κάτι που υποδηλώνει πως μόνο ευχαριστημένος δεν είναι από την παρουσία του, δεδομένου ότι ο Αμερικανός δεν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας.

Αντιθέτως αναμενόμενη ήταν η απουσία του Χουάντσο από την 6αδα ξένων καθώς πρέπει για 2-3 μέρες να μείνει εκτός. Ο Ισπανός δεν προπονήθηκε ούτε χθες και θα επανέλθει από την Τρίτη στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων.