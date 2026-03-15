Ολυμπιακός: Με Βεζένκοφ και Ουόκαπ κόντρα στον Πανιώνιο, εκτός ο Μιλουτίνοφ

Ο Ολυμπιακός θα έχει και πάλι τους Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Ουόκαπ στη διάθεσή του στο παιχνίδι με τον Πανιώνιο. Εκτός ο Νίκολα Μιλουτίνοφ

Επιστροφές για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, που θα έχει ξανά στην 12άδα του τον Βούλγαρο άσο, που ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε στη μέση και το στέρησε τη συμμετοχή στα δύο ματς του Ολυμπιακού στη Γαλλία κόντρα στη Παρί και Μονακό.

Μέσα και ο Ουόκαπ, με τον γκαρντ των «ερυθρόλευκων» να είναι και πάλι ετοιμοπόλεμος και να επιστρέφει στην αγωνιστική δράση. Αντίθετα εκτός έμεινε ο Μιλουτίνοφ.

Κανονικά στη διάθεση του Μπαρτζώκα θα είναι και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης για την αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League.

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού:

Ουόκαπ , Ουόρντ, Λαρεντζάκης, Μόρις, Βεζένκοφ , Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ