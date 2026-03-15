Ριβς για Λεμπρόν: «Από τους πιο έξυπνους παίκτες στην ιστορία - Δείχνει πόσο ανιδιοτελής»

Ο Όστιν Ριβς είχε μόνο τα καλύτερα να πει για τον Λεμπρόν Τζέιμς μετά την μεγάλη νίκη των Λος Άντζελες Λέικερς κόντρα στους Ντένβερ Νάγκετς.

Οι Λος Άνζελες Λέικερς κατάφεραν να πάρουν μία μεγάλη νίκη απέναντι στους Ντένβερ Νάγκετς με 127-125, με τους Λούκα Ντόντσιτς, Λεμπρόν Τζέιμς και Όστιν Ριβς να κάνουν τρομερές εμφανίσεις.

Μετά το φινάλε του ματς, ο Ριβς προχώρησε σε δηλώσεις και αναφέρθηκε στον «Βασιλιά». Τον χαρακτήρισε από τους πιο έξυπνους παίκτες στην ιστορία του μπάσκετ και ξεχώρισε την ικανότητά του να προσαρμόζεται.

«Είναι ένας από τους πιο έξυπνους παίκτες στην ιστορία του μπάσκετ. Η ικανότητά του να προσαρμόζεται και να καταλαβαίνει τι χρειάζεται το παιχνίδι είναι απαράμιλλη. Όπως είπες, συμμετείχε σε μερικές φάσεις με screen και πήγαινε πίσω από την άμυνα, όπου κατάφερε να ολοκληρώσει την επίθεση. Πήρε μερικά επιθετικά ριμπάουντ, νομίζω ένα για ένα “and-1”. Όταν έχεις έναν παίκτη αυτού του βεληνεκούς που είναι πρόθυμος να παίξει με τον τρόπο που το παιχνίδι απαιτεί, αυτό απλά δείχνει πόσο ανιδιοτελής είναι και ότι αποτελεί παράδειγμα ηγεσίας για όλους σε αυτό το αποδυτήριο» ανέφερε χαρακτηριστικά.