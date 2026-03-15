Αποθέωσε τον Ντόντσιτς ο Λεμπρόν: «Ο καλύτερος της γενιάς του»

"Ύμνοι" από τον Λεμπρόν Τζέιμς για τον Λούκα Ντόντσιτς, έπειτα από το νικητήριο καλάθι του Σλοβένου για λογαριασμό των Λέικερς, κόντρα στους Νάγκετς.

Οι Λέικερς έφτασαν σε μια σπουδαία νίκη με 127-125 απέναντι στους Νάγκετς στην παράταση, έπειτα από buzzer beater του Λούκα Ντόντσιτς στα 0,5'' πριν το τέλος.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έβγαλε το καπέλο στον Σλοβένο συυμπαίκτη του για την νέα "παράστασή" και τον αποθέωσε με δηλώσεις του μετά το ματς.

«Ήταν ένα τεράστιο σουτ από έναν παίκτη που είναι ο κορυφαίος της γενιάς του. Θέλαμε να πάρει το τελευταίο σουτ. Θέλαμε να ακουμπήσουμε την μπάλα στα χέρια του και αυτό θα είναι ένα από τα πολλά νικητήρια καλάθια που θα βάλει ο Λούκα με τη φανέλα των Λέικερς», ανέφερε ο 41χρονος σταρ.

“Just a big-time shot by a f---ing generational player. ... We wanted the last shot. We wanted to put the ball in our guy's hands. So, it's going to be just the first of many game winners like that for him and in a Lakers uniform.” - LeBron James on Luka Doncic’s game winner pic.twitter.com/UhTsEIovS6 — Dave McMenamin (@mcten) March 15, 2026



