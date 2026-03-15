Αποθέωσε τον Ντόντσιτς ο Λεμπρόν: «Ο καλύτερος της γενιάς του»

Οι Λέικερς έφτασαν σε μια σπουδαία νίκη με 127-125 απέναντι στους Νάγκετς στην παράταση, έπειτα από buzzer beater του Λούκα Ντόντσιτς στα 0,5'' πριν το τέλος.
Ο Λεμπρόν Τζέιμς έβγαλε το καπέλο στον Σλοβένο συυμπαίκτη του για την νέα "παράστασή" και τον αποθέωσε με δηλώσεις του μετά το ματς.
«Ήταν ένα τεράστιο σουτ από έναν παίκτη που είναι ο κορυφαίος της γενιάς του. Θέλαμε να πάρει το τελευταίο σουτ. Θέλαμε να ακουμπήσουμε την μπάλα στα χέρια του και αυτό θα είναι ένα από τα πολλά νικητήρια καλάθια που θα βάλει ο Λούκα με τη φανέλα των Λέικερς», ανέφερε ο 41χρονος σταρ.