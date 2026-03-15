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Τα αποτελέσματα του NBA: Μεγάλη νίκη για τους Λέικερς - Τέταρτη σερί ήττα για Μπακς

Μπάσκετ
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Εφτά αναμετρήσεις περιλάμβανε η βραδιά στο NBA, με τους Λος Άντζελες Λέικερς να πανηγυρίζουν μεγάλη νίκη στο ντέρμπι με τους Ντένβερ Νάγκετς.

Οι Μιλγουόκι Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην σύνθεσή τους γνώρισαν τέταρτη συνεχόμενη ήττα και ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν την σεζόν, ενώ οι Σπερς με εκπληκτικό Ουεμπανιάμα λύγισαν τους Χόρνετς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Φιλαδέλφεια 76ερς - Μπρούκλιν Νετς 104-97
Ατλάντα Χοκς - Μιλγουόκι Μπακς 122-99
Σαν Αντόνιο Σπερς - Σάρλοτ Χόρνετς 115-102
Μπόστον Σέλτικς - Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 111-100
Μαϊάμι Χιτ - Ορλάντο Μάτζικ 117-121
Λος Άντζελες Λέικερς - Ντένβερ Νάγκετς 127-125 (παρ.)
Λος Άντζελες Κλίπερς - Σακραμέντο Κινγκς 109-118

Τα αποτελέσματα του NBA: Μεγάλη νίκη για τους Λέικερς - Τέταρτη σερί ήττα για Μπακς