Oι Λέικερς πήραν την ντερμπάρα κόντρα στους Νάγκετς στην παράταση με clutch Ντόντσιτς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς ήταν οι μεγάλοι νικητές στο ντέρμπι με τους Ντένβερ Νάγκετς επικρατώντας 127-125, λυγίζοντας τους «Σβώλους» στην παράταση.

Οι «Λιμνάνθρωποι» ήταν ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο, αφού προηγήθηκαν με 34-26 στην λήξη της πρώτης περιόδου και με επί μέρους 27-24 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με 61-50.

Στο δεύτερο μέρος, ωστόσο οι Νάγκετς ανέβασαν την απόδοσή τους και έκαναν επί μέρους 26-37 στην τρίτη περίοδο, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, ισόπαλες με 87-87.

Oι φιλοξενούμενοι συνέχισαν την αντεπίθεσή τους και στο τέταρτο δωδεκάλεπτο και έφτασαν μια ανάσα από τη νίκη, όμως ο Όστιν Ριβς είχε αντίθετη γνώμη και έστειλε το ματς στην παράταση, γλιτώνοντας τους Λέικερς.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, οι Λέικερς πήραν καλύτερες αποφάσεις και την ώρα που η μπάλα «έκαιγε» ο Λούκα Ντόντσιτς, ανέλαβε δράση και με δίποντο στην εκπνοή, χάρισε στους «Λιμνάνθρωπους» μια πολύ σημαντική νίκη, δίνοντας τους το πλεονέκτημα σε πιθανή ισοβαθμία με τους Νάγκετς.

Η αναμέτρηση φυσικά ξεχώρισε και για την μονομαχία, Γιόκιτς-Ντόντσιτς, με τον Σέρβο σέντερ και τον Σλοβένο γκαρντ να ολοκληρώνουν την αναμέτρηση καταγράφοντας triple double.

Ο Γιόκιτς είχε 24 πόντους, 16 ριμπάουντ και 14 ασίστ, ενώ ο Λούκα Ντόντσιτς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους, 11 ριμπάουντ και 13 ασίστ, με τον Σλοβένο να φεύγει χαμογελαστός μετά το τέλος του ματς.

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