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Oι Λέικερς πήραν την ντερμπάρα κόντρα στους Νάγκετς στην παράταση με clutch Ντόντσιτς

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Οι Λος Άντζελες Λέικερς ήταν οι μεγάλοι νικητές στο ντέρμπι με τους Ντένβερ Νάγκετς επικρατώντας 127-125, λυγίζοντας τους «Σβώλους» στην παράταση.

Οι «Λιμνάνθρωποι» ήταν ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο, αφού προηγήθηκαν με 34-26 στην λήξη της πρώτης περιόδου και με επί μέρους 27-24 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με 61-50.

Στο δεύτερο μέρος, ωστόσο οι Νάγκετς ανέβασαν την απόδοσή τους και έκαναν επί μέρους 26-37 στην τρίτη περίοδο, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, ισόπαλες με 87-87.

Oι φιλοξενούμενοι συνέχισαν την αντεπίθεσή τους και στο τέταρτο δωδεκάλεπτο και έφτασαν μια ανάσα από τη νίκη, όμως ο Όστιν Ριβς είχε αντίθετη γνώμη και έστειλε το ματς στην παράταση, γλιτώνοντας τους Λέικερς.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, οι Λέικερς πήραν καλύτερες αποφάσεις και την ώρα που η μπάλα «έκαιγε» ο Λούκα Ντόντσιτς, ανέλαβε δράση και με δίποντο στην εκπνοή, χάρισε στους «Λιμνάνθρωπους» μια πολύ σημαντική νίκη, δίνοντας τους το πλεονέκτημα σε πιθανή ισοβαθμία με τους Νάγκετς.

Η αναμέτρηση φυσικά ξεχώρισε και για την μονομαχία, Γιόκιτς-Ντόντσιτς, με τον Σέρβο σέντερ και τον Σλοβένο γκαρντ να ολοκληρώνουν την αναμέτρηση καταγράφοντας triple double.

Ο Γιόκιτς είχε 24 πόντους, 16 ριμπάουντ και 14 ασίστ, ενώ ο Λούκα Ντόντσιτς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους, 11 ριμπάουντ και 13 ασίστ, με τον Σλοβένο να φεύγει χαμογελαστός μετά το τέλος του ματς.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης

Oι Λέικερς πήραν την ντερμπάρα κόντρα στους Νάγκετς στην παράταση με clutch Ντόντσιτς