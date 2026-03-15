Οι Μάτζικ βγήκαν νικητές στο ντέρμπι της Φλόριντα

Οι Ορλάντο Μάτζικ ήταν οι μεγάλοι νικητές στο ντέρμπι της Φλόριντα, επικρατώντας των Μαϊάμι Χιτ με 117-121.

Οι δύο ομάδες έδωσαν μεγάλη «μάχη» για τη νίκη, με τους Μάτζικ να κάνουν τρομερό πρώτο ημίχρονο, όμως οι Χιτ απάντησαν στο δεύτερο μέρος και μετέτρεψαν το φινάλε του αγώνα σε θρίλερ.

Οι φιλοξενούμενοι, όμως άντεξαν στην μεγάλη πίεση των Χιτ και έφυγαν από το Μαϊάμι με μια μεγάλη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 38-28, με τους Χιτ να πέφτουν στο 38-30.

Ο Πάολο Μπανκέρο με 27 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Μάτζικ, με τον Χάιμε Χάκες να ξεχωρίζει για τους Χιτ έχοντας 22 πόντους και 7 ασίστ.

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