Με κυρίαρχο Ουεμπανιάμα οι Σπερς «λύγισαν» τους Χόρνετς

Ο Γάλλος σέντερ έκανε τα πάντα στο παρκέ, οδηγώντας τους Σαν Αντόνιο Σπερς στη νίκη επί των Σάρλοτ Χόρνετς με 115-102.

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 32 πόντους, 12 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα και 4 μπλοκ σε 31 λεπτά συμμετοχής, κυριαρχώντας πλήρως κάτω από τα καλάθια.

Οι Σπερς, με εξαίρεση το τρίτο δωδεκάλεπτο, είχαν τον απόλυτο έλεγχο απέναντι στους Χόρνετς και έφτασαν με σχετική άνεση στην επικράτηση για να βελτιώσουν το ρεκόρ τους στο 49-18.

Για τους φιλοξενούμενους, που πλέον έχουν ρεκόρ 34-34, χωρίς να απειλούνται για το play in tournament, ξεχώρισε ο Κον Κνίπελ με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

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