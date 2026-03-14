Με Γιάννη ή χωρίς δεν μπορούν τα παλικάρια: Τέταρτη σερί ήττα για τους Μπακς

Οι Μιλγουόκι Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην σύνθεσή τους, ηττήθηκαν από τους Ατλάντα Χοκς με 122-99 και ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν την σεζόν.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ τέθηκε νοκ άουτ από την αναμέτρηση λόγω της διαχείρισης που γίνεται για τον τραυματισμό που τον άφησε εκτός για αρκετό διάστημα, αφού οι Μπακς δίνουν back to back αναμετρήσεις.

Τα «Ελάφια» παρουσίασαν ανταγωνιστικό πρόσωπο μόνο στο πρώτο δωδεκάλεπτο (31-30), αφού στη συνέχεια οι Χοκς κυριάρχησαν και στο φινάλε έφτασαν με άνεση στη νίκη, βυθίζοντας περισσότερο τους Μπακς.

To Μιλγουόκι πλέον έπεσε στο 27-39 και η εικόνα που παρουσιάζει στο παρκέ δεν πείθει ότι θα προλάβει να καταλάβει την 10η θέση που δίνει το τελευταίο εισιτήριο για το play in tournament.

Ο Τζέιλεν Τζόνσον με 23 πόντους, 10 ριμπάουντ και 12 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ατλάντα Χοκς, με τον Ράιαν Ρόλινς να «διασώζεται» από τους Μπακς με 22 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

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