Σάκοτα: «Το ματς με τον Παναθηναϊκό έχει και για εμάς σημασία»

Για το αυριανό (15/3, 16:00) παιχνίδι της ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟΡ μίλησε ο Ντράγκαν Σάκοτα, δηλώνοντας πως και για την ομάδα του έχει σημασία το παιχνίδι.

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο «T-Center» για την 21η αγωνιστική αγωνιστική της Stoiximan GBL και ο προπονητής της «Βασίλισσας» Ντράγκαν Σάκοτα σε δηλώσεις του τόνισε πως το παιχνίδι έχει σημασία και για την ομάδα του, ενώ αναφέρθηκε και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι που ακολουθεί για την ΑΕΚ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα:

«Πάντα θέλω, ειδικά στα ματς με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, να έχουμε την ευκαιρία ν’ αποδεικνύουμε πράγματα και να είναι «πιο ντέρμπι». Βεβαίως, αυτές οι ομάδες έχουν τεράστιο πλεονέκτημα. Είναι ομάδες Ευρωλίγκας, με πιο γεμάτο και πιο ποιοτικό ρόστερ. Ξέρουμε, ότι είναι δύσκολα. Επιπλέον, παίζει πάντα ρόλο και η συγκυρία. Έχουμε την ερχόμενη Τετάρτη, σημαντικό ματς στο Βερολίνο για το BCL. Είναι λογικό το μυαλό μας να είναι μοιρασμένο…

Εννοείται, ωστόσο, ότι το ματς με τον Παναθηναϊκό έχει σημασία για εμάς. Είναι ένα ματς, που θα μας βοηθήσει να βελτιωθούμε κι άλλο εν όψει των απαιτητικών αναμετρήσεων, που ακολουθούν».