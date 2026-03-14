Πλήρης και με ανεβασμένη ψυχολογία ο Ηρακλής στη Ρόδο - Τι δήλωσε ο Καραποστόλου

Ο Ηρακλής αντιμετωπίζει το μεσημέρι της Κυριακής (15/3, 12:45) στη Ρόδο τον Κολοσσό με ανεβασμένη ψυχολογία και αυτοπεποίθηση μετά τη σπουδαία νίκη με ανατροπή επί του Παναθηναϊκού.

Οι «κυανόλευκοι» ολοκλήρωσαν σήμερα (14/3) την προετοιμασία τους, με μια απογευματινή προπόνηση στο κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι παίκτες, με τον Ζόραν Λούκιτς να έχει στη διάθεσή του άπαντες. Την αποστολή του Ηρακλή απαρτίζουν οι εξής καλαθοσφαιριστές: Φάντερμερκ, Στρονγκ, Ντάρκο-Κέλι, Σμιθ, Τσιακμάς, Μωραΐτης, Ουέρ, Καμπουρίδης, Χρηστίδης, Σίλας, Έντλερ-Ντέιβις και Γιαννίκος.

Καραποστόλου: «Να περιορίσουμε τους γκαρντ του Κολοσσού»

Ο συνεργάτης του Ζόραν Λούκιτς Σωτήρης Καραποστόλου δήλωσε για την αυριανή αναμέτρηση:

«Έχουμε ένα εκτός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο μια ομάδα, η οποία από την τελευταία φορά που παίξαμε εναντίον της, βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Προέρχεται από μια μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού, οπότε μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι θα πρέπει να φανούμε έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε για 40 λεπτά.

Ο Κολοσσός Ρόδου έχει πολύ καλά γκαρντ, τα οποία μπορούν να γίνουν πάρα πολύ πιεστικά πάνω στην μπάλα και να οδηγήσουν τον αντίπαλο σε αρκετά λάθη, αν δεν υπάρχει η κατάλληλη συγκέντρωση .

Επίσης, στην επίθεσή τους θέλουν να παίζουν σε υψηλούς ρυθμούς και να δημιουργούν αρκετές επιθέσεις και δεύτερες ευκαιρίες, με το επιθετικό ριμπάουντ.

Εμείς από την πλευρά μας, πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά πάνω στους γκαρντ του Κολοσσού, ώστε να τους περιορίσουμε και να επιβάλλουμε το ρυθμό που θέλουμε εμείς μέχρι το τέλος του αγώνα».