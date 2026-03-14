Η Magic Euroleague μοίρασε λεφτά: Πρόβλεψε 20 βολές για τον Προμηθέα στο ημίχρονο, έχει 18/24! (vid)

Μαντικές ικανότητες είχε μια ακόμα εκπομπή του SDNA που μοίρασε λεφτά στον κόσμο, καθώς η Magic Euroleague πρόβλεψε 20 βολές για τον Προμηθέα στο ματς με την Μύκονο, με την ομάδα της Πάτρας να μετρά 18/24β.

Πόσο ταμείο θες; Αν ξέρεις να διαβάζεις το παρασκήνιο και να αναλύεις τα δεδομένα της ΕΟ που δραστηριοποιείται στο μπάσκετ τότε έχεις τις απαντήσεις πριν ακόμα γίνουν τα παιχνίδια.

Ο Βασίλης Παπαθεοδώρου το βράδυ της Πέμπτης προέβλεψε το… 1,85 στις βολές του Προμηθέα. Το line ήταν 14,5, έγινε 15,5 εύστοχες και στη Magic Euroleague πρόβλεψαν ότι θα εκτελέσει 20 από το ημίχρονο!

Ω της σύμπτωσης, επιβεβαιώθηκαν πανηγυρικά καθώς ο Προμηθέας (που ήθελε πάση θυσία νίκη για να σωθεί) εκτέλεσε στο ημίχρονο 24 βολές και ευστόχησε σε 18!

Πόση αλήθεια αντέχεις κύριε υφυπουργέ Γιάννη Βρούτση, κύριοι αθλητικοί εισαγγελείς;

Διαιτητές του αγώνα: Τσαρούχα, Κατραχούρας, Χατζημπαλίδης.

Σκορ ημιχρόνου: 40-56…

Καλό σας βράδυ…