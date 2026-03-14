Χωρίς Μπράουν η ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό

Χωρίς τον Γκρεγκ Μπράουν θα αγωνιστεί η ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό για την 21η αγωνιστική της GBL.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό το απόγευμα της Κυριακής (15/3, 16:00) για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Basketball League, με τον Ντράγκα Σάκοτα να μην έχει στην διάθεση του τον Γκρεγκ Μπράουν.

Ο Αμερικανός ψηλός αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο και τέθηκε εκτός μάχης για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να είναι ετοιμοπόλεμος για την κρίσιμη αναμέτρηση της Ένωσης κόντρα στην Άλμπα Βερολίνου την Τετάρτη (18/3, 20:00).

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Tα προβλήματα δεν εγκαταλείπουν τη «Βασίλισσα» στην εφετινή περίοδο.

Ο Γκρεγκ Μπράουν ένιωσε ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο, και τέθηκε για προληπτικούς λόγους εκτός μάχης εν όψει της αυριανής αναμέτρησης με Παναθηναϊκό ΑKTOR στο T-Center Athens.

Η κατάστασή του θα παρακολουθείται καθημερινά”.