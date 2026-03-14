Ντε Κολό: «Αν κατακτήσουμε την Euroleague ίσως αποσυρθώ»

Ο Νάντο Ντε Κολό άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, αν η Φενερμπαχτσέ κατακτήσει φέτος την Euroleague.

Η Φενερμπαχτσέ είδε το σερί νικών της να σταματάει μετά από 19 ματς, καθώς ηττήθηκε με 79-73 από τον Ερυθρό Αστέρα για την 31η αγωνιστική της Euroleague.

Πριν την αναμέτρηση, ο Νάντο Ντε Κολό είχε προχωρήσει σε δηλώσεις και αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να… ρίξει τίτλους τέλους στην καριέρα του. Υπογράμμισε πως δεν αποκλείεται αυτό να γίνει, αν η τουρκική ομάδα κατακτήσει φέτος την Euroleague.

«Έχω συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε μέχρι το τέλος της σεζόν. Αυτήν τη στιγμή, το μόνο που με απασχολεί είναι η ομάδα να πετύχει τους δύο στόχους της: να κατακτήσει το πρωτάθλημα και να συνεχίσει στην Euroleague. Αν κερδίσουμε την Euroleague… ναι, τότε ίσως αποσυρθώ. Υπάρχει η κατάλληλη στιγμή για τα πάντα στη ζωή» δήλωσε.

Και συμπλήρωσε: «Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον έξι ή επτά ομάδες ανταγωνίζονται για μια θέση στο Final-Four. Τα play-offs θα είναι πραγματική κόλαση».