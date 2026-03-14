Μπούκερ: «Η δημιουργία νέας λίγκας στην Ευρώπη θα ήταν υπέροχη - Θα ήθελα να δουλέψω στην Ελλάδα»

Ο Ντέβιν Μπούκερ σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο NBA Europe και τόνισε πως θα ήταν υπέροχο να δημιουργηθεί μία νέα λίγκα στην Ευρώπη. Ακόμη, αποκάλυψε πως θα ήθελε να δουλέψει στην Ελλάδα.

Μετά την ήττα των Φοίνιξ Σανς από τους Τορόντο Ράπτορς, ο Ντέβιν Μπούκερ μίλησε στην «Mundo Deportivo». Ο αστέρας των «Ήλιων» ρωτήθηκε για το αν θα δούλευε στο ΝΒΑ Europe και τόνισε πως είναι ανοιχτός σε αυτό το ενδεχόμενο, είτε ως ιδιοκτήτης κάποιου συλλόγου, είτε ως προπονητής.

«Ναι, φυσικά. Είναι όνειρό μου να γίνω ιδιοκτήτης μίας ομάδας σε κάποια λίγκα. Ελπίζω να το καταφέρω μία μέρα. Ίσως να δούλευα ως προπονητής, δεν ξέρω αν θα έπαιζα εκεί. Λατρεύω την Ευρώπη. Ταξιδεύω εκεί τουλάχιστον δύο με τρεις εβδομάδες κάθε καλοκαίρι. Το να επεκταθεί το μπάσκετ και να δημιουργηθεί μία νέα λίγκα εκεί θα ήταν υπέροχο» ανέφερε.

Και μάλιστα αποκάλυψε πως θα ήθελε να εργαστεί στην Ελλάδα: «Θα ήθελα να δουλέψω ίσως στην Ισπανία, ας πούμε στην Μαρμπέγια. Ή ίσως στην Ελλάδα. Δεν έχω πάει στην Μαδρίτη, αλλά ακούω πως είναι πανέμορφα εκεί. Ήμουν στην Βαρκελώνη και πέρασα υπέροχα» ολοκλήρωσε.