Κερ: «Τρομερό το κατόρθωμα του Αντεμπάγιο - Δεν πρέπει να απολογηθεί ο Σποέλστρα»

Ο Στιβ Κερ έδωσε τα δικά του συγχαρητήρια στον Μπαμ Αντεμπάγιο για το τρομερό του ρεκόρ, ενώ τόνισε πως ο Έρικ Σποέλστρα δεν χρειάζεται να απολογηθεί για κάτι.

Αρκετοί είναι αυτοί που άσκησαν κριτική στον Μπαμ Αντεμπάγιο και τον Έρικ Σποέλστρα για τον τρόπο με τον οποίον ο 28χρονος σέντερ «έγραψε» ιστορία και πέτυχε 83 πόντους απέναντι στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς.

Ο Στιβ Κερ, από την πλευρά του, τόνισε πως πρόκειται για ένα τρομερό κατόρθωμα και ξεκαθάρισε πως ο Σποέλστρα δεν χρειάζεται να απολογηθεί για κάτι.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Είναι πραγματικά τρομερό. Εννοώ, τι απίστευτο επίτευγμα. Και δεν είναι καν πραγματικά σκόρερ. Είναι ένας απίστευτος παίκτης. Αλλά κανείς δεν θα τον είχε στο μυαλό του ως υποψήφιο για να σκοράρει τόσους πολλούς πόντους. Οπότε μοιάζει απλά με μια παράξενη βραδιά.

Δεν είδα τον αγώνα, παίζαμε, οπότε είδα μερικά στιγμιότυπα, αλλά ήταν σαν μια εξωσωματική εμπειρία, και φαινόταν ότι η ομάδα ήταν απόλυτα συγκεντρωμένη, αφοσιωμένη και περνούσε καλά.

Είναι πραγματικά δύσκολο ως προπονητής. Νιώθεις άβολα. Το έζησα αυτό με τον Κλέι όταν έσπασε το ρεκόρ των τριπόντων. Είχε 14 στο Σικάγο για να σπάσει το ρεκόρ. Νομίζω ότι ήταν στα 13 στην αρχή της τέταρτης περιόδου, και ήμασταν μπροστά με μεγάλη διαφορά, οπότε τον άφησα να συνεχίσει γιατί ήθελα να πάρει το ρεκόρ. Η ομάδα ήθελε να πάρει το ρεκόρ, και σίγουρα ήταν λίγο περίεργο. Ένιωσα άσχημα. Έριχνε σουτ. Ευτυχώς, έβαλε ένα. Νομίζω ότι έχασε τα πρώτα τρία του στην περίοδο, και απλά σούταρε κάθε φορά. Έβαλε το τέταρτο, και δεν μπορούσα να τον βγάλω από το γήπεδο αρκετά γρήγορα, αλλά όλα πήγαν καλά. Όλοι ήταν ευχαριστημένοι.

Είναι περίεργο, και υπάρχουν πολλά στόματα να ταΐσεις, πολλοί άνθρωποι να σκεφτείς σε αυτές τις περιστάσεις, αλλά σέβομαι αυτό που είπε ο Σπο — δεν χρειάζεται να ζητήσει συγγνώμη. Το έκανε για τη δική του ομάδα, και το σέβομαι αυτό».