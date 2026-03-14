MVP της 31ης αγωνιστικής ο τρομερός Όσμαν (pic)

Ο Τζέντι Όσμαν έκανε μία τρομερή εμφάνιση στη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR με την Ζαλγκίρις Κάουνας και αναδείχθηκε MVP της 31ης αγωνιστικής.

Ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR υποδέχθηκε την Ζαλγκίρις Κάουνας στο «Telekom Center Athens» για την 31η αγωνιστική της Euroleague και πήρε μια σημαντική νίκη με 92-88.

Ο Τζέντι Όσμαν έκανε μία εκπληκτική εμφάνιση και στα 36:06 που έμεινε στο παρκέ είχε 24 πόντους (5/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 8/10 βολές), 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 0 λάθη. Έτσι, μάζεψε 36 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης και αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως αυτό είναι το υψηλότερο PIR του Τούρκου στην καριέρα του στην Euroleague. Την ίδια ώρα, είναι η δεύτερη φορά που κερδίζει το βραβείο του MVP της αγωνιστικής και γίνεται ο τρίτος «πράσινος» παίκτης που το καταφέρνει φέτος, μετά τους Κέντρικ Ναν (δύο φορές) και Κώστα Σλούκα.