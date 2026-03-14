Ένα μήνα νωρίτερα: Sold-out το τελευταίο «πράσινο» ματς της regular season με την Εφές

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το τελευταίο ματς της regular season με την Αναντολού Εφές σχεδόν ένα μήνα πριν το τζάμπολ!

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού AKTOR έδειξαν για ακόμα μία φορά την τρέλα τους και η «πράσινη» ΚΑΕ ανακοίνωσε sold-out για το ματς με την Αναντολού Εφές.

Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν θα υποδεχθεί στο «T-Center» την τουρκική ομάδα στις 17 Απριλίου (21:15) για την 38η και τελευταία αγωνιστική της regular season της Euroleague.

Η ανάρτηση αναφέρει:

«SOLD OUT

Το φινάλε της regular season της Euroleague θα διεξαχθεί σε γεμάτο γήπεδο!

Η 17η Απριλίου απέχει περισσότερο από μήνα, αλλά ήδη σιγουρέψατε πως το τελευταίο εντός έδρας ματς της σεζόν θα είναι θρυλικό.

Η υποστήριξή σας είναι ασύγκριτη»