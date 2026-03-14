Ένα μήνα νωρίτερα: Sold-out το τελευταίο «πράσινο» ματς της regular season με την Εφές

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού AKTOR έδειξαν για ακόμα μία φορά την τρέλα τους και η «πράσινη» ΚΑΕ ανακοίνωσε sold-out για το ματς με την Αναντολού Εφές.
Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν θα υποδεχθεί στο «T-Center» την τουρκική ομάδα στις 17 Απριλίου (21:15) για την 38η και τελευταία αγωνιστική της regular season της Euroleague.
Η ανάρτηση αναφέρει:
«SOLD OUT
Το φινάλε της regular season της Euroleague θα διεξαχθεί σε γεμάτο γήπεδο!
Η 17η Απριλίου απέχει περισσότερο από μήνα, αλλά ήδη σιγουρέψατε πως το τελευταίο εντός έδρας ματς της σεζόν θα είναι θρυλικό.
Η υποστήριξή σας είναι ασύγκριτη»
SOLD OUT 💥🏠— Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 14, 2026
The @EuroLeague Regular Season finale is already a full house! ☘️
April 17th is more than a month away, but you’ve already made sure that the last home game of the season will be legendary.
Your support is simply unmatched, #PAOFans! 🙌💚#WeTheGreens… pic.twitter.com/xuQVopg7Yv