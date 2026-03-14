Πιο πιθανή από ποτέ η αποχώρηση του Λεμπρόν από τους Λέικερς

Η αποχώρηση του Λεμπρόν Τζέιμς από τους Λος Άντζελες Λέικερς το καλοκαίρι μοιάζει πιο πιθανή από ποτέ.

Το μέλλον του Λεμπρόν Τζέιμς τόσο στους Λος Άντζελες Λέικερς, όσο και στο ίδιο το ΝΒΑ, παραμένει αβέβαιο. Ο «Βασιλιάς» έχει συνδεθεί με αρκετές ομάδες, ενώ πάντα υπάρχει και το ενδεχόμενο να αποφασίσει να αποσυρθεί.

Σύμφωνα με τον Γιόβαν Μπούχα, το να αποχωρήσει ο θρυλικός Αμερικανός από τους «Λιμνανθρώπους» είναι πλέον πιο πιθανό από ποτέ. «Πάντα υπήρχαν φήμες ότι μπορεί να πάει εδώ ή εκεί, ή ίσως να ολοκληρώσει την καριέρα του στο Κλίβελαντ. Αυτές οι φήμες, λοιπόν, υπήρχαν πάντα. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται πιο πιθανό από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή στο παρελθόν» ανέφερε ο γνωστός δημοσιογράφος μιλώντας στο «SiriusXM NBA Radio».

Θυμίζουμε πως οι Λέικερς έχουν ως προτεραιότητά τους για το καλοκαίρι το να ανανεώσουν το συμβόλαιο του Όστιν Ριβς και το να υπογράψουν παίκτες, οι οποίοι ταιριάζουν στον τρόπο παιχνιδιού του Λούκα Ντόντσιτς.