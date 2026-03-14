Απίστευτο σκηνικό στο ΝΒΑ: Οι διαιτητές έδωσαν σε λάθος ομάδα την μπάλα και αυτή επιτέθηκε στο δικό της καλάθι (vid)

Απίστευτο σκηνικό στο ΝΒΑ! Πιο συγκεκριμένα, στο παιχνίδι των Ντάλας Μάβερικς με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, οι ομάδες και οι διαιτητές τα έκαναν… όλα λάθος.
Μετά από ένα time-out, οι διαιτητές έδωσαν την μπάλα στους «Μαβς», ενώ κανονικά ήταν για τους «Καβς». Ωστόσο, δεν αρκούσε αυτό το λάθος. Οι Μάβερικς έκαναν κανονικά την επαναφορά και άρχισαν να επιτίθενται στο δικό τους καλάθι.
Ο προπονητής των Καβαλίερς, Κένι Άτκινσον, δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που έβλεπε και τελικά οι διαιτητές κατάλαβαν το λάθος τους και έδωσαν την μπάλα στους φιλοξενούμενους.
Δείτε το βίντεο:
The refs gave the ball to the WRONG team... who then attacked the WRONG basket 😭 pic.twitter.com/Yc6VfT3IvL— BrickCenter (@BrickCenter_) March 14, 2026