Έντουαρντς για Κάρι: «Ο κορυφαίος point guard στην ιστορία»

Οι Μινεσότα Τίμπεργουβλς κατάφεραν να πάρουν μία σημαντική νίκη απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς με 127-117. Ο Άντονι Έντουαρντς ήταν τρομερός με 42 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
Μετά το φινάλε το ματς, ο αστέρας των «Λύκων» μίλησε για τον Στεφ Κάρι, ο οποίος παραμένει εκτός δράσης λόγω ενός προβλήματος στο γόνατο. Τόνισε πως αγαπάει τα πάντα που κάνει και τον χαρακτήρισε ως τον κορυφαίο point guard στην ιστορία.
«Αυτός είναι ο δικός μου, φίλε. Μου αρέσουν τα πάντα σε αυτόν. Για μένα, είναι ο κορυφαίος point guard στην ιστορία. Μου αρέσει να παίζω εναντίον του, να ανταλλάσσουμε αστεία. Παίξαμε μαζί στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ, οπότε έμαθα πολλά από αυτόν» ανέφερε.