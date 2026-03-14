Έντουαρντς για Κάρι: «Ο κορυφαίος point guard στην ιστορία»

Ο Άντονι Έντουαρντς είχε μόνο τα καλύτερα να πει για τον Στεφ Κάρι και τον χαρακτήρισε ως το κορυφαίο point guard στην ιστορία.

Οι Μινεσότα Τίμπεργουβλς κατάφεραν να πάρουν μία σημαντική νίκη απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς με 127-117. Ο Άντονι Έντουαρντς ήταν τρομερός με 42 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Μετά το φινάλε το ματς, ο αστέρας των «Λύκων» μίλησε για τον Στεφ Κάρι, ο οποίος παραμένει εκτός δράσης λόγω ενός προβλήματος στο γόνατο. Τόνισε πως αγαπάει τα πάντα που κάνει και τον χαρακτήρισε ως τον κορυφαίο point guard στην ιστορία.

«Αυτός είναι ο δικός μου, φίλε. Μου αρέσουν τα πάντα σε αυτόν. Για μένα, είναι ο κορυφαίος point guard στην ιστορία. Μου αρέσει να παίζω εναντίον του, να ανταλλάσσουμε αστεία. Παίξαμε μαζί στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ, οπότε έμαθα πολλά από αυτόν» ανέφερε.