Γιασικεβίτσιους για το NBA Europe: «Όλα γίνονται για τα χρήματα - Δεν συμπαθώ την FIBA»

Μετά την ήττα της Φενερμπαχτσέ από τον Ερυθρό Αστέρα (79-73), ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αναφέρθηκε στο NBA Europe και τόνισε πως πλέον όλα γίνονται για τα χρήματα.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στον Ομπράντοβιτς και τον Ερυθρό Αστέρα. Ήταν η ομάδα με την μεγαλύτερη συνέπεια και στα 40 λεπτά. Δεν παίξαμε καλά. Δεν είχαμε καλή συμπεριφορά. Πρέπει να ανασυγκροτηθούμε και να μην νιώθουμε τόσο καλά για τους εαυτούς μας. Είναι δύσκολο για τους παίκτες μας, αλλά θα μιλήσουμε για αυτό. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί και να ξεκινήσουμε έτσι ένα νέο σερί νικών. Πρέπει να συγχαρώ την ομάδα μου γιατί τα παιδιά έκαναν τρομερή δουλειά παρά τα προβλήματα τραυματισμών. Πάλεψαν και κέρδισαν παιχνίδια για να μας δώσουν την ευκαιρία να είμαστε σε αυτό το σημείο στους τελευταίους μήνες της σεζόν. Σήμερα δεν αξίζαμε να κερδίσουμε».

Για το τι έκρινε το ματς: «Θα δούμε το βίντεο, αλλά χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ στην τέταρτη περίοδο. Ο Ερυθρός είναι καλή ομάδα στην άμυνα με ψηλό σχήμα. Είναι πάντα δύσκολο να παίζεις εναντίον τους, ο Ομπράντοβιτς τους προετοιμάζει καλά. Σήμερα εμείς ήμασταν το πρόβλημα. Χάσαμε πολλά σουτ, αλλά δεν έχει σημασία. Συνολικά, δεν αξίζαμε να κερδίσουμε. Μιλάμε για την άμυνα του Ερυθρού, αλλά οι τελευταίοι 7 πόντοι ήρθαν από επιθετικά ριμπάουντ και από κοψίματα του Μονέκε. Το πρόβλημα ήμασταν εμείς».

Για την σύγκριση της προπονητικής του καριέρας με αυτή που είχε ως παίκτης: «Ελπίζω να μπορούν να συγκριθούν. Αλλά δεν θα είμαι προπονητής για όσο καιρό ήμουν παίκτης».

Για το NBA Europe: «Ο σύλλογος λαμβάνει τις αποφάσεις που είναι καλύτερες για τον σύλλογο. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση και όλοι το καταλαβαίνουν αυτό, και η επιλογή είναι πολύ δύσκολη. Είμαι ερωτευμένος με το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αγαπώ και το ΝΒΑ, ειδικά όταν έρχονται τα play-offs και γνωρίζω τους παίκτες εκεί. Έχω οικογένεια και παιδιά που ανυπομονούν να παρακολουθήσουν τους αγώνες από το σπίτι.

Είμαι ερωτευμένος με το ευρωπαϊκό μπάσκετ και ελπίζω να βρούμε μια λύση για να συνεχίσουμε να παίζουμε σε ατμόσφαιρες όπως αυτή. Όπως όταν έρχεσαι στη Σερβία, την Ελλάδα, το Κάουνας… Και η Φενερμπαχτσέ έχει υπέροχη ατμόσφαιρα. Ελπίζω να βρούμε μια λύση, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι δεν μπορούμε να μείνουμε στάσιμοι. Πρέπει να βελτιωθούμε και να βγάλουμε περισσότερα χρήματα. Όλα γίνονται για τα χρήματα… Έτσι είναι η ζωή».

Για το ότι ολοκλήρωσε το ματς με κοντό σχήμα: «Όλοι είχαν φάουλ. Δεν θα πω κάτι για τους διαιτητές, δεν έχω παράπονα. Αλλά μόνιμα είχαμε θέμα με τα φάουλ. Όταν μπήκαμε στην τέταρτη περίοδο, έβαλα τον Γιάντουνεν ως σέντερ. Ήταν η τελευταία μου επιλογή. Έτσι, ανοίξαμε το γήπεδο και οι παίκτες μπορούσαν να επιτεθούν στο ζωγραφιστό. Μιλάμε για τακτικές αλλά δεν χάσαμε λόγω τακτικής».

Για το αν το σερί νικών δημιούργησε πίεση: «Αν νιώθουμε πίεση; Τι περιμένει ο κόσμος; Να κερδίσουμε 20 ματς στην σειρά; Το πρόβλημα ήταν ότι δεν νιώθαμε πίεση. Ήμασταν χαλαροί».

Για την FIBA και το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ: «Μιλήσαμε για αυτό. Όλοι παραπονιούνται για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Το ένιωσε και το NBA. Η FIBA βρίσκεται ανάμεσα στις δύο αυτές πλευρές. Δεν μου αρέσει η FIBA. Πάντα είναι πίσω από όλα. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, ακόμα και με τη FIBA. Οι σύλλογοι παραπονιούνται για τα οικονομικά, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το NBA βρίσκεται εδώ. Η FIBA και η Euroleague μάχονται εδώ και 20 χρόνια, και γι' αυτό η FIBA κινείται προς την κατεύθυνση του NBA. Είναι λογικό. Όλοι θέλουν να κάνουν ό,τι είναι καλύτερο για τους ίδιους. Αν γίνεται κάτι στον αθλητισμό, πρέπει να αφορά τους οπαδούς. Για τι μιλάμε;

Για το Μάντσεστερ και τους οπαδούς του; Πού είναι η λογική εδώ; Ο κόσμος με ρωτάει πάντα, αλλά εγώ είμαι απλώς ο προπονητής, ο σύλλογος θα δώσει την απάντηση. Υπάρχουν πολλές φήμες και κανείς δεν ξέρει πραγματικά τι συμβαίνει. Δεν θα είναι πολύ καλύτερα αν εμφανιστεί το ΝΒΑ. Δεν έχει νόημα λόγω των τηλεοπτικών αγορών και των οπαδών. Το ΝΒΑ έχει ιδέες και τρόπους, αλλά ανησυχώ για τους οπαδούς και την ουσία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, που για μένα είναι όμορφο».

Για τους στόχους της Φενερμπαχτσέ για την υπόλοιπη σεζόν: «Σου πήρε χρόνια να σκεφτείς αυτή την ερώτηση; Να κερδίσουμε το επόμενο μας. Ελπίζουμε να καταφέρουμε μεγάλα πράγματα».