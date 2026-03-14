Τα αποτελέσματα του NBA: Νίκες για τα φαβορί

Οι Πίστονς καλπάζουν στην Ανατολή με άνετη επικράτηση επί των Μέμφις Γκρίζλις, ενώ οι Νικς άλωσαν την έδρα των Πέισερς και οι Ρόκετς απέφυγαν το κάζο απέναντι στους Πέλικανς με πρωταγωνιστή τον Ντουράντ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Ντιτρόιτ Πίστονς - Μέμφις Γκρίζλις 126-110
Ντάλας Μάβερικς - Κλίβελαντ Καβαλίερς 105-138
Ιντιάνα Πέισερς - Νιου Γιορκ Νικς 92-101
Τορόντο Ράπτορς - Φοίνιξ Σανς 122-115
Χιούστον Ρόκετς - Νιου Ορλίνς Πέλικανς 107-105
Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς - Γιούτα Τζαζ 124-114
Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς 117-127
Λος Άντζελες Κλίπερς - Σικάγο Μπουλς 119-108