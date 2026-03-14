Οι Μπλέιζερς «κλειδώνουν» την παρουσία τους στο play in tournament

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς έκαμψαν την αντίσταση των Γιούτα Τζαζ (124-114), κάνοντας ακόμη ένα βήμα για την εξασφάλιση της παρουσίας τους στο play in tournament.

Οι Μπλέιζερς δεν έκαναν καλή εκκίνηση στο ματς, επιτρέποντας στους Τζαζ να προηγηθούν με 28-38 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως απάντησαν με 38-20 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο και έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με 66-58.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Μπλέιζερς είχαν τον έλεγχο της αναμέτρησης, άντεξαν στην πίεση που άσκησαν οι Γιούτα Τζαζ και έφτασαν στη νίκη, που τους φέρνει στο 32-35 αυξάνοντας την διαφορά από τους 11ους Γκρίζλις.

Οι Μπλέιζερς έχουν ισχυρότατο προβάδισμα για την είσοδο στο play in tournament και μόνο αν «αυτοκτονήσουν» στην τελική ευθεία της regular season θα απειληθούν από τους Γκρίζλις.

Ο Ντόνοβαν Κλίγκαν με 21 πόντους, 15 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Μπλέιζερς, με τον Μπράις Σένσαμπο να ξεχωρίζει για τους Τζαζ με 31 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

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