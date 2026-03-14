Ο Ντουράντ γλίτωσε τους Ρόκετς από το κάζο

Οι Χιούστον Ρόκετς φλέρταραν με ήττα-σοκ από τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς, όμως ο Κέβιν Ντουράντ τους χάρισε τη νίκη με 107-105.

Οι «Ρουκέτες» αντιμετώπισαν μεγάλη δυσκολία απέναντι στους ανεβασμένους -το τελευταίο διάστημα- Πέλικανς, και βρέθηκαν να χάνουν στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης με 100-104.

Σε εκείνο το σημείο όμως ανέλαβε δράση ο Κέβιν Ντουράντ, που με τέσσερις συνεχόμενους πόντους, οδήγησε τους Ρόκετς στην ανατροπή και στην αποφυγή μιας ήττας, που θα ήταν πισογύρισμα.

Ο Ντουράν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 32 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ για τους Πέλικανς ξεχώρισε ο Ντεζούντε Μάρεϊ με 35 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

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