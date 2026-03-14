Δυσκολεύτηκαν αλλά πήραν το διπλό στην Ιντιανάπολις οι Νικς

Οι Νιου Γιορκ Νικς πέρασαν με δυσκολία από την έδρα των Ιντιάνα Πέισερς, επικρατώντας με 92-101.

Οι Νεοϋορκέζοι είχαν τον έλεγχο του αγώνα από την αρχή, όμως οι Πέισερς, δεν τους επέτρεψαν να ξεφύγουν στο σκορ και τους άγχωσαν αρκετά όταν στην τρίτη περίοδο πλησίασαν στο καλάθι (74-76).

Οι Νικς όμως σοβαρεύτηκαν στην τέταρτη περίοδο και έφτασαν σε μια σημαντική νίκη, για να βελτιώσουν το ρεκόρ τους στο 42-25, συνεχίζοντας το κυνήγι των Σέλτικς για την 2η θέση στην Ανατολή.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον με 29 πόντους, 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Νεοϋορκέζων, με τον Τζαράς Ουόκερ να ξεχωρίζει για τους Πέισερς, έχοντας 18 πόντους και 9 ριμπάουντ.

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