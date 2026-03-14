Άνετο πέρασμα των Καβαλίερς από το Ντάλας

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έστησαν... πάρτι στην έδρα των Ντάλας Μάβερικς, επικρατώντας με το επιβλητικό 105-138.

Οι Καβαλίερς μπήκαν με... άγριες διαθέσεις στο ματς και προηγήθηκαν με 21-38 στην λήξη της πρώτης περιόδου, διατηρώντας το προβάδισμα των 17 πόντων μέχρι το τέλος του ημιχρόνου (50-67).

Στο δεύτερο μέρος οι Καβαλίερς, συνέχισαν την κυριαρχική εμφάνισή τους και έφτασαν με μεγάλη ευκολία στη νίκη, για να βελτιώσουν το ρεκόρ τους στο 41-26, παραμένοντας σταθερά στα ψηλά της ανατολικής περιφέρειας.

Ο Έβαν Μόμπλεϊ με 29 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, με τον Κούπερ Φλαγκ να ξεχωρίζει για τους Ντάλας Μάβερικς, έχοντας 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

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