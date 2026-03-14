Νέα επιβλητική νίκη των Πίστονς

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς, φορτσάρουν στην τελική ευθεία της regular season, διαλύοντας και τους Μέμφις Γκρίζλις με 126-110.

Οι πρωτοπόροι της ανατολικής περιφέρειας, επέβαλαν από το ξεκίνημα της αναμέτρησης τον ρυθμό τους, φτάνοντας με άνεση στην επικράτηση, καθώς κυριάρχησαν και στα τέσσερα δωδεκάλεπτα.

Mε αυτό το αποτέλεσμα οι Πίστονς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 48-18 και βρίσκονται σταθερά στην πρώτη θέση της ανατολικής περιφέρειας, ενώ οι Γκρίζλις έπεσαν στο 23-43 και ετοιμάζονται ήδη για τη νέα σεζόν.

Ο Τζέιλεν Ντούρεν με 30 πόντους και 13 ριμπάουντ, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές, με τον Τζαβόν Σμολ να ξεχωρίζει για τους Γκρίζλις με 23 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης