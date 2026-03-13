Το πανόραμα της Euroleague μετά το τέλος της 31ης αγωνιστικής

Ολοκληρώθηκε η 31η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί στο ΟΑΚΑ της Ζαλγκίρις και τον Ολυμπιακό να γνωρίζει ήττα-σοκ από την Μονακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετά το κάζο από τους Μονεγάσκους, παραμένουν στην 2η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 20-11, ενώ το Τριφύλλι βρίσκεται στην 10η θέση με 17-14 ρεκόρ.

Τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής

Τετάρτη 11/3

Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν 82-88

Πέμπτη 12/3

Μονακό-Ολυμπιακός 81-80

Dubai Basketball-Μπασκόνια 100-94

Μπάγερν Μονάχου-Αναντολού Εφές 80-81

Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια 96-79

Παρί-Βιλερμπάν 90-81

Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις Κάουνας 92-88

Παρασκευή 13/3

Ερυθρός Αστέρας-Φενέρμπαχτσε 79-73

Μπαρτσελόνα-Χάποελ Τελ Αβίβ 75-80

Αρμάνι Μιλάνο-Μακάμπι 96-87

Κατάταξη

Φενέρμπαχτσε 22-8 Ολυμπιακός 20-11 Ρεάλ Μαδρίτης 20-11 Βαλένθια 20-11 Χάποελ Τελ Αβίβ 18-11 Ερυθρός Αστέρας 18-13 Ζάλγκιρις 17-14 Μονακό 17-14 Παναθηναϊκός 17-14 Μπαρτσελόνα 17-14 Dubai Basketball 16-14 Αρμάνι Μιλάνο 16-15 Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-16 Μπάγερν Μονάχου 13-18 Βίρτους Μπολόνια 13-18 Παρί 12-19 Παρτίζαν 10-20 Αναντολού Εφές 10-21 Μπασκόνια 9-22 Βιλερμπάν 8-23

*Εκκρεμούν τα Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ, Παρτίζαν-Ντουμπάι, Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί και Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Επόμενη αγωνιστική (32η)

Πέμπτη 19/3

19:00 Βαλένθια–Μπαρτσελόνα

19:30 Αναντολού Εφές–Μονακό

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ–Βίρτους Μπολόνια

21:15 Ολυμπιακός–Μπασκόνια

21:30 Μπάγερν–Dubai Basketball

21:45 Παρί–Παρτίζαν

Παρασκευή 20/3

19:45 Φενέρμπαχτσε–Αρμάνι Μιλάνο

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας–Ρεάλ Μαδρίτης

21:15 Παναθηναϊκός–Ερυθρός Αστέρας

21:45 Βιλερμπάν–Μακάμπι Τελ Αβίβ