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Το πανόραμα της Euroleague μετά το τέλος της 31ης αγωνιστικής

Μπάσκετ
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Ολοκληρώθηκε η 31η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί στο ΟΑΚΑ της Ζαλγκίρις και τον Ολυμπιακό να γνωρίζει ήττα-σοκ από την Μονακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετά το κάζο από τους Μονεγάσκους, παραμένουν στην 2η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 20-11, ενώ το Τριφύλλι βρίσκεται στην 10η θέση με 17-14 ρεκόρ.

Τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής

Τετάρτη 11/3

Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν 82-88

Πέμπτη 12/3

Μονακό-Ολυμπιακός 81-80
Dubai Basketball-Μπασκόνια 100-94
Μπάγερν Μονάχου-Αναντολού Εφές 80-81
Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια 96-79
Παρί-Βιλερμπάν 90-81
Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις Κάουνας 92-88

Παρασκευή 13/3

Ερυθρός Αστέρας-Φενέρμπαχτσε 79-73
Μπαρτσελόνα-Χάποελ Τελ Αβίβ 75-80
Αρμάνι Μιλάνο-Μακάμπι 96-87

Κατάταξη

  1. Φενέρμπαχτσε 22-8
  2. Ολυμπιακός 20-11
  3. Ρεάλ Μαδρίτης 20-11
  4. Βαλένθια 20-11
  5. Χάποελ Τελ Αβίβ 18-11
  6. Ερυθρός Αστέρας 18-13
  7. Ζάλγκιρις 17-14
  8. Μονακό 17-14
  9. Παναθηναϊκός 17-14
  10. Μπαρτσελόνα 17-14
  11. Dubai Basketball 16-14
  12. Αρμάνι Μιλάνο 16-15
  13. Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-16
  14. Μπάγερν Μονάχου 13-18
  15. Βίρτους Μπολόνια 13-18
  16. Παρί 12-19
  17. Παρτίζαν 10-20
  18. Αναντολού Εφές 10-21
  19. Μπασκόνια 9-22
  20. Βιλερμπάν 8-23

*Εκκρεμούν τα  Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ, Παρτίζαν-Ντουμπάι, Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί και Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Επόμενη αγωνιστική (32η)

Πέμπτη 19/3

19:00 Βαλένθια–Μπαρτσελόνα
19:30 Αναντολού Εφές–Μονακό
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ–Βίρτους Μπολόνια
21:15 Ολυμπιακός–Μπασκόνια
21:30 Μπάγερν–Dubai Basketball
21:45 Παρί–Παρτίζαν

Παρασκευή 20/3

19:45 Φενέρμπαχτσε–Αρμάνι Μιλάνο
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας–Ρεάλ Μαδρίτης
21:15 Παναθηναϊκός–Ερυθρός Αστέρας
21:45 Βιλερμπάν–Μακάμπι Τελ Αβίβ

Το πανόραμα της Euroleague μετά το τέλος της 31ης αγωνιστικής