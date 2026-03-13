Το πανόραμα της Euroleague μετά το τέλος της 31ης αγωνιστικής

Οι «ερυθρόλευκοι» μετά το κάζο από τους Μονεγάσκους, παραμένουν στην 2η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 20-11, ενώ το Τριφύλλι βρίσκεται στην 10η θέση με 17-14 ρεκόρ.
Τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής
Τετάρτη 11/3
Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν 82-88
Πέμπτη 12/3
Μονακό-Ολυμπιακός 81-80
Dubai Basketball-Μπασκόνια 100-94
Μπάγερν Μονάχου-Αναντολού Εφές 80-81
Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια 96-79
Παρί-Βιλερμπάν 90-81
Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις Κάουνας 92-88
Παρασκευή 13/3
Ερυθρός Αστέρας-Φενέρμπαχτσε 79-73
Μπαρτσελόνα-Χάποελ Τελ Αβίβ 75-80
Αρμάνι Μιλάνο-Μακάμπι 96-87
Κατάταξη
- Φενέρμπαχτσε 22-8
- Ολυμπιακός 20-11
- Ρεάλ Μαδρίτης 20-11
- Βαλένθια 20-11
- Χάποελ Τελ Αβίβ 18-11
- Ερυθρός Αστέρας 18-13
- Ζάλγκιρις 17-14
- Μονακό 17-14
- Παναθηναϊκός 17-14
- Μπαρτσελόνα 17-14
- Dubai Basketball 16-14
- Αρμάνι Μιλάνο 16-15
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-16
- Μπάγερν Μονάχου 13-18
- Βίρτους Μπολόνια 13-18
- Παρί 12-19
- Παρτίζαν 10-20
- Αναντολού Εφές 10-21
- Μπασκόνια 9-22
- Βιλερμπάν 8-23
*Εκκρεμούν τα Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ, Παρτίζαν-Ντουμπάι, Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί και Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Επόμενη αγωνιστική (32η)
Πέμπτη 19/3
19:00 Βαλένθια–Μπαρτσελόνα
19:30 Αναντολού Εφές–Μονακό
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ–Βίρτους Μπολόνια
21:15 Ολυμπιακός–Μπασκόνια
21:30 Μπάγερν–Dubai Basketball
21:45 Παρί–Παρτίζαν
Παρασκευή 20/3
19:45 Φενέρμπαχτσε–Αρμάνι Μιλάνο
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας–Ρεάλ Μαδρίτης
21:15 Παναθηναϊκός–Ερυθρός Αστέρας
21:45 Βιλερμπάν–Μακάμπι Τελ Αβίβ