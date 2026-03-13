Οριστικό: Αναβλήθηκε το ΠΑΟΚ-Άρης Betsson

Ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε πως η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Άρη Betsson για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL αναβλήθηκε (14/3).

Επίσημη είναι η αναβολή του ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της GBL (14/3 - 18:15), λόγω της δολοφονίας του φιλάθλου του Δικεφάλου στη Καλαμαριά.

Η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ:

"O αγώνας ΠΑΟΚ – Άρης Betsson που ήταν προγραμματισμένος για το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 στις 18:15, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL 2025-2026, αναβάλλεται. Η ημερομηνία διεξαγωγής του, θα γίνει γνωστή με νεότερη ανακοίνωση."

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ αναφορικά με τα εισιτήρια:

Οι φίλαθλοι που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ – Άρης Betsson, θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν κανονικά στη νέα ημερομηνία διεξαγωγής που αναμένεται να ανακοινωθεί από την Stoiximan GBL.

Όσοι φίλαθλοι, για οποιονδήποτε λόγο, δεν θα μπορούν να κάνουν χρήση των εισιτηρίων, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ΜΕΤΑ την ανακοίνωση για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα.