Lakers' Corner: «50άρης» ο MVP Ντόντσιτς και επιτέλους... ξύπνησε ο Έιτον

Οι Λος Άντζελες Λέικερς υποδέχθηκαν στην «Crypto.com Arena» τους Σικάγο Μπουλς και πήραν ακόμα μία νίκη (142-130). Έτσι, οι «Λιμνάνθρωποι» έφτασαν τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες και πλέον είναι τρίτοι στην δυτικοί περιφέρεια με ρεκόρ 41-25, ενώ «κλείδωσαν» και την συμμετοχή τους στην post-season. Τέταρτοι είναι οι Χιούστον Ρόκετς με 40-25, πέμπτοι οι Ντένβερ Νάγκετς με 41-26 και έκτοι οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 40-26.
Πρώτη «50άρα» του Ντόντσιτς με τα χρυσά και μωβ
Για ακόμη μία φορά ο Σλοβένος αστέρας «έγραψε» ιστορία με την φανέλα των Λέικερς. Ο Ντόντσιτς πέτυχε την πρώτη του «50άρα» ως «Λιμνάνθρωπος» και το μόνο βέβαιο είναι πως θα ακολουθήσουν και άλλες. Μάλιστα, απείχε μόλις μία ασίστ από το triple-double, αλλά ο ίδιος έδειξε πως δεν κοιτάει τα νούμερά του.
Ο «Luka Magic» όταν βγήκε αλλαγή είδε τον Ρούι Χατσιμούρα να του λέει πως θέλει ακόμα μία ασίστ και του απάντησε ξεκάθαρα: «Δεν με νοιάζει».
Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι πως από όταν πήρε την 15 τεχνική ποινή του, ο Ντόντσιτς έχει σταματήσει να ασχολείται με τους διαιτητές και βγάζει τα νεύρα του (με καλό τρόπο) στους αντιπάλους του.
Ο Σλοβένος συνεχίζει να παίζει σαν πραγματικός MVP και στα τελευταία τέσσερα ματς έχει:
51/10/9 3 κλεψίματα +15
31/11/11 2 κλεψίματα +20
35/8/4 2 κλεψίματα +14
44/9/5 3 κλεψίματα +20
Ωστόσο, φαίνεται πως αυτές οι εμφανίσεις δεν είναι αρκετές για να ανέβει στην κατάταξη των παικτών που «κυνηγάνε» το βραβείο του MVP. Κανείς δεν ξέρει τι ακόμα πρέπει να κάνει ο Ντόντσιτς για να αναγνωριστεί από όλους πως είναι (αν όχι ο καλύτερος), από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο.
Ο ΝτεΆντρε Έιτον έπαιξε σαν… θηρίο
Όλοι γνωρίζουν πως ο ΝτεΆντρε Έιτον έχει πολύ υψηλό «ταβάνι». Ωστόσο, το μεγάλο πρόβλημα είναι πως δεν αξιοποιεί στο 100% τις ικανότητές του. Τις φορές, όμως, που το κάνει, τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά.
Απέναντι στους «Ταύρος» ο 27χρονος σέντερ σε 37:08 είχε 23 πόντους και 10 ριμπάουντ και έδειξε πως μπορεί να κυριαρχήσει στο ζωγραφιστό. Το μόνο που του λείπει είναι η σταθερότητα και αν καταφέρει να την βρει, τότε θα φοράει για αρκετά χρόνια τα χρυσά και μωβ.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η αρχική πεντάδα των Λέικερς «έγραψε» την δική της ιστορία στο NBA.
Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»
Λεμπρόν Τζέιμς: 18 πόντοι (7/13 σουτ, 0/2 τρίποντα, 4/6 βολές), 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 4 λάθη σε 33:14.
Ρούι Χατσιμούρα: 15 πόντοι (6/10 σουτ, 3/5 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 40:13.
ΝτεΆντρε Έιτον: 23 πόντοι (10/13 σουτ, 3/6 βολές), 10 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 37:08.
Όστιν Ριβς: 30 πόντοι (13/20 σουτ, 4/7 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη σε 38:33.
Λούκα Ντόντσιτς: 51 πόντοι (17/31 σουτ, 9/14 τρίποντα, 8/9 βολές), 10 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 36:43.
Τζέικ ΛαΡάβια: 0 πόντοι (0/3 σουτ, 0/2 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 21:07.
Λουκ Κενάρντ: 3 πόντοι (1/7 σουτ, 1/5 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 19:38.
Ντριού Τίμι: 2 πόντοι (1/2 σουτ, 0/1 τρίποντο) και 2 ριμπάουντ σε 3:48.
Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 9:36.
Κόμπε Μπάφκιν: DNP
Μπρόνι Τζέιμς: DNP
Ντάλτον Κνεκτ: DNP
Αντού Τιέρο: DNP
Σύνολο: 142 πόντοι (55/99 σουτ - 55,6%, 17/36 τρίποντα - 47,2%, 15/21 βολές - 71,4%), 41 ριμπάουντ, 31 ασίστ, 9 κλεψίματα, 4 μπλοκ και 9 λάθη.
Εκτός ήταν οι: Μάρκους Σμαρτ, Τζάκσον Χέιζ, Μαξ Κλέμπερ, Κρις Μάνιον και Νικ Σμιθ Τζούνιορ.
Για τους «Λιμνανθρώπους» ακολουθεί το ντέρμπι με τους Ντένβερ Νάγκετς (15/3, 02:30) και μετά έχουν δύο σερί εκτός έδρας αναμετρήσεις με τους Χιούστον Ρόκετς (17/3, 03:30 και 19/3, 03:30).