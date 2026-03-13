Lakers' Corner: «50άρης» ο MVP Ντόντσιτς και επιτέλους... ξύπνησε ο Έιτον

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πήραν ακόμα νίκη (142-130 τους Σικάγο Μπουλς), με τον Λούκα Ντόντσιτς να κάνει… μαγικά και τον ΝτεΆντρε Έιτον να δείχνει τις δυνατότητές του.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς υποδέχθηκαν στην «Crypto.com Arena» τους Σικάγο Μπουλς και πήραν ακόμα μία νίκη (142-130). Έτσι, οι «Λιμνάνθρωποι» έφτασαν τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες και πλέον είναι τρίτοι στην δυτικοί περιφέρεια με ρεκόρ 41-25, ενώ «κλείδωσαν» και την συμμετοχή τους στην post-season. Τέταρτοι είναι οι Χιούστον Ρόκετς με 40-25, πέμπτοι οι Ντένβερ Νάγκετς με 41-26 και έκτοι οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 40-26.

Πρώτη «50άρα» του Ντόντσιτς με τα χρυσά και μωβ

Για ακόμη μία φορά ο Σλοβένος αστέρας «έγραψε» ιστορία με την φανέλα των Λέικερς. Ο Ντόντσιτς πέτυχε την πρώτη του «50άρα» ως «Λιμνάνθρωπος» και το μόνο βέβαιο είναι πως θα ακολουθήσουν και άλλες. Μάλιστα, απείχε μόλις μία ασίστ από το triple-double, αλλά ο ίδιος έδειξε πως δεν κοιτάει τα νούμερά του.

Ο «Luka Magic» όταν βγήκε αλλαγή είδε τον Ρούι Χατσιμούρα να του λέει πως θέλει ακόμα μία ασίστ και του απάντησε ξεκάθαρα: «Δεν με νοιάζει».

Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι πως από όταν πήρε την 15 τεχνική ποινή του, ο Ντόντσιτς έχει σταματήσει να ασχολείται με τους διαιτητές και βγάζει τα νεύρα του (με καλό τρόπο) στους αντιπάλους του.

Ο Σλοβένος συνεχίζει να παίζει σαν πραγματικός MVP και στα τελευταία τέσσερα ματς έχει:

51/10/9 3 κλεψίματα +15

31/11/11 2 κλεψίματα +20

35/8/4 2 κλεψίματα +14

44/9/5 3 κλεψίματα +20

Ωστόσο, φαίνεται πως αυτές οι εμφανίσεις δεν είναι αρκετές για να ανέβει στην κατάταξη των παικτών που «κυνηγάνε» το βραβείο του MVP. Κανείς δεν ξέρει τι ακόμα πρέπει να κάνει ο Ντόντσιτς για να αναγνωριστεί από όλους πως είναι (αν όχι ο καλύτερος), από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο.

Ο ΝτεΆντρε Έιτον έπαιξε σαν… θηρίο

Όλοι γνωρίζουν πως ο ΝτεΆντρε Έιτον έχει πολύ υψηλό «ταβάνι». Ωστόσο, το μεγάλο πρόβλημα είναι πως δεν αξιοποιεί στο 100% τις ικανότητές του. Τις φορές, όμως, που το κάνει, τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά.

Απέναντι στους «Ταύρος» ο 27χρονος σέντερ σε 37:08 είχε 23 πόντους και 10 ριμπάουντ και έδειξε πως μπορεί να κυριαρχήσει στο ζωγραφιστό. Το μόνο που του λείπει είναι η σταθερότητα και αν καταφέρει να την βρει, τότε θα φοράει για αρκετά χρόνια τα χρυσά και μωβ.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η αρχική πεντάδα των Λέικερς «έγραψε» την δική της ιστορία στο NBA.

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»

Λεμπρόν Τζέιμς: 18 πόντοι (7/13 σουτ, 0/2 τρίποντα, 4/6 βολές), 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 4 λάθη σε 33:14.

LeBron James vs Bulls

18PTS

7REB

7AST

2STL

1BLK pic.twitter.com/Lz1zeML8bQ — Laker Performances (@LALPerformance) March 13, 2026

Ρούι Χατσιμούρα: 15 πόντοι (6/10 σουτ, 3/5 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 40:13.

Rui Hachimura vs Bulls:

- 15 Points

- 6/10 FG

- 3/5 3FG pic.twitter.com/gotHLuBn2O — Laker Performances (@LALPerformance) March 13, 2026

ΝτεΆντρε Έιτον: 23 πόντοι (10/13 σουτ, 3/6 βολές), 10 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 37:08.

Deandre Ayton Vs bulls

23PTS

10REB

1AST pic.twitter.com/x4e3DPYNYY — Laker Performances (@LALPerformance) March 13, 2026

Όστιν Ριβς: 30 πόντοι (13/20 σουτ, 4/7 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη σε 38:33.

Austin Reaves vs Bulls:

- 30 Points

- 7 Assists

- 5 Rebounds

- 75 TS% pic.twitter.com/Q3PmfEEEFT — Laker Performances (@LALPerformance) March 13, 2026

Λούκα Ντόντσιτς: 51 πόντοι (17/31 σουτ, 9/14 τρίποντα, 8/9 βολές), 10 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 36:43.

Luka Doncic vs Bulls:

- 51 Points

- 10 Rebounds

- 9 Assists

- 72.9 TS% pic.twitter.com/8X5ye3ODTc — Laker Performances (@LALPerformance) March 13, 2026

Τζέικ ΛαΡάβια: 0 πόντοι (0/3 σουτ, 0/2 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 21:07.

Λουκ Κενάρντ: 3 πόντοι (1/7 σουτ, 1/5 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 19:38.

Ντριού Τίμι: 2 πόντοι (1/2 σουτ, 0/1 τρίποντο) και 2 ριμπάουντ σε 3:48.

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 9:36.

Κόμπε Μπάφκιν: DNP

Μπρόνι Τζέιμς: DNP

Ντάλτον Κνεκτ: DNP

Αντού Τιέρο: DNP

Σύνολο: 142 πόντοι (55/99 σουτ - 55,6%, 17/36 τρίποντα - 47,2%, 15/21 βολές - 71,4%), 41 ριμπάουντ, 31 ασίστ, 9 κλεψίματα, 4 μπλοκ και 9 λάθη.

Εκτός ήταν οι: Μάρκους Σμαρτ, Τζάκσον Χέιζ, Μαξ Κλέμπερ, Κρις Μάνιον και Νικ Σμιθ Τζούνιορ.

Για τους «Λιμνανθρώπους» ακολουθεί το ντέρμπι με τους Ντένβερ Νάγκετς (15/3, 02:30) και μετά έχουν δύο σερί εκτός έδρας αναμετρήσεις με τους Χιούστον Ρόκετς (17/3, 03:30 και 19/3, 03:30).