Stoiximan GBL: Στο Μαρούσι το Περιστέρι Betsson - Στην Μύκονο ο Προμηθέας

Η 21η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League θα ξεκινήσει το Σάββατο (14/3).

Το Σάββατο (14/3) θα γίνει το πρώτο τζάμπολ για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Στις 16:00 το Μαρούσι θα υποδεχθεί στο Κ.Γ. Αμαρουσίου το Περιστέρι Betsson, με το ματς να μεταδίδεται από το EΡΤ Sports 1.

Την ίδια ώρα, στο «Π. Χανιώτη» η Μύκονος Betsson θα φιλοξενεί τον Προμηθέα Πάτρας, με το ματς να προβάλλεται από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Τέλος, σημειώνεται πως η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Άρη Betsson αναβλήθηκε όπως ανακοίνωσε ο «Δικέφαλος», και θα διεξαχθεί άλλη μέρα, μετά την δολοφονία του 20χρονου οπαδού.