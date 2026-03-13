H «πράσινη» παρακάμερα της νίκης κόντρα στην Ζαλγκίρις και η επιστροφή Λεσόρ (vid)

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη κόντρα στην Ζαλγκίρις για την 31η αγωνιστική της EuroLeague, με όλα τα βλέμματα να επικεντρώνονται στον Ματίας Λεσόρ και την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση ύστερα από 300 μέρες.
Η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε την παρακάμερα από την αναμέτρηση με την ομάδα του Κάουνας, τα εντυπωσιακά καρφώματα και τις δυνατές στιγμές που έζησε ο κόσμος με την επιστροφή του Γάλλου ψηλού.
🎥 Behind The Scenes ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 13, 2026
High pressure on the court and incredible energy from the crowd. Witness the intensity of a demanding game at home and see everything that happened behind the cameras.
Watch the full behind the scenes exclusively on CLUB 1908: https://t.co/SIsT5VWF7w 📲… pic.twitter.com/Y3N4uXIMU1