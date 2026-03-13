H «πράσινη» παρακάμερα της νίκης κόντρα στην Ζαλγκίρις και η επιστροφή Λεσόρ (vid)

Δείτε την «πράσινη» παρακάμερα» από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ζαλγκίρις και τις δυνατές στιγμές που έζησε το Telekom Center με την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ.

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη κόντρα στην Ζαλγκίρις για την 31η αγωνιστική της EuroLeague, με όλα τα βλέμματα να επικεντρώνονται στον Ματίας Λεσόρ και την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση ύστερα από 300 μέρες.

Η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε την παρακάμερα από την αναμέτρηση με την ομάδα του Κάουνας, τα εντυπωσιακά καρφώματα και τις δυνατές στιγμές που έζησε ο κόσμος με την επιστροφή του Γάλλου ψηλού.