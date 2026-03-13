Θλάση ο Μάικ Τζέιμς και εκτός για 2-3 εβδομάδες - Χάνει το ματς με Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ

Η Μονακό ανακοίνωσε πως ο Μάικ Τζέιμς υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 2-3 εβδομάδες. Χάνει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ ο Αμερικανός (27/3).

Άτυχος στάθηκε ο Μάικ Τζέιμς στην αναμέτρηση της Μονακό με τον Ολυμπιακό. Ο Αμερικανός άσος σε προσπάθεια του να τρέξει στον αιφνιδιασμό τον «τράβηξε» ο δικέφαλος του με αποτέλεσμα να αποχωρήσει άμεσα για τα αποδυτήρια.

Όπως ανακοίνωσε η Μονακό ο Τζέιμς υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 2-3 εβδομάδες. Όπως όλα δείχνουν ο 35χρονος σταρ των Μονεγάσκων δεν θα προλάβει την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ στις 27 Μαρτίου, με την ομάδα του Μαρκοϊσβίλι να κατεβαίνει... μισή στην Αθήνα.