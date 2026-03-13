Θλάση ο Μάικ Τζέιμς και εκτός για 2-3 εβδομάδες - Χάνει το ματς με Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ

Άτυχος στάθηκε ο Μάικ Τζέιμς στην αναμέτρηση της Μονακό με τον Ολυμπιακό. Ο Αμερικανός άσος σε προσπάθεια του να τρέξει στον αιφνιδιασμό τον «τράβηξε» ο δικέφαλος του με αποτέλεσμα να αποχωρήσει άμεσα για τα αποδυτήρια.
Όπως ανακοίνωσε η Μονακό ο Τζέιμς υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 2-3 εβδομάδες. Όπως όλα δείχνουν ο 35χρονος σταρ των Μονεγάσκων δεν θα προλάβει την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ στις 27 Μαρτίου, με την ομάδα του Μαρκοϊσβίλι να κατεβαίνει... μισή στην Αθήνα.
ℹ️ Point effectif— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) March 13, 2026
Après avoir passé des examens, Mike James sera indisponible 2 à 3 semaines suite à une blessure à l’ischio-jambier.#RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/FyA4hwwZYA